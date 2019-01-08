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"Єва хоче жити": дочці військового лікаря терміново потрібна допомога

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У чотирирічної Єви Кузнєцової, доньки військового лікаря-анестезіолога, виявили важку хворобу – рак крові.

Батьки роблять усе можливе, аби врятувати доньку, але заробітку батька недостатньо для дорогого лікування. Журналістка Ольга Омелянчук закликала допомогти молодій родині, про це вона написала у Facebook.

Єва Кузнєцова

Єва Кузнєцова

Facebook Ольги Омелянчук

“Єва хоче жити. А я вірю, що дива стаються не лише на Різдво чи Новий рік. Єві Кузнєцовій усього чотири (!) рочки. Діагноз – гострий лімфобластний лейкоз (рак крові). Попри вік і онкологічне відділення Охматдиту, дівчинка слухається і не вередує. Мала чемно виконує всі настанови лікарів і краще за дорослих тримається на процедурах”, - пише Ольга.

Вона відзначила, що тато дівчинки, Андрій, рятує життя у Центральному військовому шпиталі, а зараз перебуває у зоні ООС. Коли волонтери говорять про батька малої, то кажуть "наш лікар".

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Омелянчук написала реквізити для грошової допомоги, а також відзначила, що Єві постійно потрібні донори крові: чоловіки на тромбоконцентрат О(І) +/-; чоловіки, жінки О(І) + на ермасу.

Реквізити:

5168 7422 2852 0981 (євро)

5168 7453 2083 0828 (грн)

4149 6293 1108 7712 (USD)

Журналістка також вказала Facebook мами, де можна переглянути подробиці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український співак Віктор Павлік звернувся по допомогу до людей через важку хворобу його молодшого сина Павла — у нього діагностували рак хребців.

Читайте всі новини по темі "онкологія" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
онкологія
Місце
Україна
Тег
діти
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в тумані Їжачок
в тумані Їжачок
Всі хто бажає одуження Єві Кузнєцовій,зробіть розсилку хоча б у соцмережі.
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Скирда Женя
Скирда Женя
Я завтра перечислю немножко денег, давайте все кто может поможем, много по чуть-чуть это МНОГО!!!!
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Юг Руси
Юг Руси
Скирда, а чё завтра, а не сегодня?
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Юг Руси
Юг Руси
А если бы она не была дочерью военного врача, тогда можно не помогать?
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