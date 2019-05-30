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/Суспільство

"Етер, ґуґл та катедра": коли українці почнуть писати по-новому

1.4тЧитати матеріал російською

У понеділок, 3 червня, на офіційних сайтах опублікують остаточний текст нової редакції "Українського правопису".

Про це повідомляє прес-служба міністерства. Чиновники рекомендують з цієї миті почати застосовувати норми і правила нової редакції правопису в усіх сферах суспільного життя.

"3 червня 2019 року фінальний текст нової редакції "Українського правопису" буде опублікований на офіційних сайтах Міністерства освіти і науки та Національної академії наук. З цієї миті рекомендується застосовувати норми і правила нової редакції правопису в усіх сферах суспільного життя, зокрема в офіційно-діловому стилі мовлення", — йдеться у повідомленні.

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У МОН наголосили, що зараз розробляється план імплементації нової редакції "Українського правопису". Цим документом, зокрема, будуть передбачені терміни та етапи впровадження змін в освітній процес.

Український правопис

Український правопис

Новини Миколаєва

Як повідомляв OBOZREVATEL, опубліковано повний текст нового Українського правопису, ухвалений 22 травня Кабінетом міністрів. Документ на 282 сторінки з'явився на сайті Інституту мовознавства імені Олександра Потебні Національної академії наук.

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Місце
Україна
Тег
Міносвіти
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Макарский Александр
Макарский Александр
Му-му,хрю-хрю будет достаточно шо бы задать корм скотыне и убрать навоз
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леня зе
леня зе
НИКОГДА
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