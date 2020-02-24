Протокол #13. В любой ситуации - быть Человеком!

В космонавтике на все есть протокол. Протокол - инструкция на любые ситуации в космосе. Времени думать нет. Во время критических ситуаций мозг даёт команду на взброс серьёзной дозы адреналина и норандреналина. Падает IQ, мозг также отключает многие функции анализа ситуации и самое главное понижают рабочую память префронтальной коры головного мозга. Поэтому мы не можем вспомнить номера экстренных телефонов.

Вы когда то думали,как мы будем поступать в экстренных ситуациях? Если действительно будет введён карантин. Если больной сосед позвонит в дверь и попросит бутылку воды или 100 гривен доехать до больницы? Бросить кошку или собаку, когда на улице завоет сирена? Не дай Б-г конечно. Но у меня есть к вам вопрос : Уверены ли вы в себе, есть ли у вас свой протокол милосердия в таких ситуациях?

Я нашел прекрасный ответ в книге Джейсона Хансона :

“Вера в себя = Помощь другим

В этой формуле нет ошибки. Да, я считаю, что вера в себя – ключевое качество, когда речь идет о выживании, но оно имеет ценность и по другим причинам. Как только мы обретаем веру в себя, мы автоматически становимся тем человеком, который способен помогать другим. Я надеюсь, что навыки, которые вы почерпнете в этой книге, вкупе с уверенностью превратят вас в того, кто всегда приходит на помощь в чрезвычайных ситуациях.”

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