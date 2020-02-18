Ескалація війни в Україні: у НАТО закликали Росію піти з Донбасу

У НАТО заявили, що ескалація конфлікту в Україні підриває Мінські угоди і закликали Росію вивести свої сили з Донбасу.
Москва повинна припинити підтримувати терористів, сказала прессекретарка Альянсу Оана Лунгеску, слова якої наводить пресслужба Місії України при НАТО на своїй сторінці у Facebook.
У НАТО закликали Росію піти з Донбасу
prm.ua
"Ми стурбовані ескалацією насильства з боку підтримуваних Росією сепаратистів на сході України сьогодні вранці. Це підриває Мінські угоди і зусилля з мирного врегулювання конфлікту", – зазначила вона.
Лунгеску нагадала, що НАТО повністю підтримує територіальну цілісність і суверенітет України в межах її міжнародно визнаних кордонів.
"Ми, як і раніше, закликаємо Росію вивести свої сили, припинити підтримку сепаратистів і докласти справжніх зусиль щодо виконання мінських угод", – додала вона.
Як повідомляв OBOZREVATEL, вранці 18 лютого озброєні формування РФ почали наступ на Донбасі. Збройні сили України зазнали важких втрат під час боїв. Після 10:00 російські війська відступили.
За офіційними даними, поки відомо про одного загиблого і чотирьох поранених українських бійців. Втрати терористів виявилися більшими: четверо загиблих і шестеро поранених.
США закликали РФ дотримуватися своїх зобов'язань у рамках Мінських угод і "нормандського формату".
У Європейському Союзі зі свого боку закликали Росію негайно використовувати свій вплив на терористів і припинити ескалацію на Донбасі.
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