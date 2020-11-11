Епіцентри COVID-19 в Україні змістилися: де найбільше нових хворих

Столиця України Київ продовжує демонструвати лідерство за кількістю щоденно діагностованих випадків коронавірусу, натомість зі списку регіонів-епіцентрів COVID-19 вийшли Харківщина і Житомирщина.

Відповідну статистику опублікував на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров’я Максим Степанов. Про це також свідчать дані сайту РНБО.

Так, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ – 965, Одеській області – 705, Київській – 693, Львівській – 684 і Запорізькій – 592.

За даними РНБО, 10 листопада на Запоріжжі не зафіксували летальних випадків від COVID-19, водночас там від нього не одужав жоден пацієнт.

Тоді як у столиці від ускладнень коронавірусної хвороби померли 20 осіб, на Львівщині – 17, Київщині – 16, Одещині – 11. Натомість побороти вірус вдалося 988 жителям Львівської області, 469 – Києва, а також 107 – Київської й 72 – Одеської областей.

За кількістю заражень COVID-19, загалом виявлених із початку пандемії, ці регіони мають такі показники:

м. Київ – 46 632 випадки;

Львівська область – 34 988 випадків;

Одеська область – 30 041 випадок;

Київська область – 21 731 випадок;

Запорізька область – 15 285 випадків.

Станом на ранок середи, 11 листопада, в Україні офіційно підтверджено 489 808 випадків коронавірусної інфекції. З них 10 611 – виявлено за минулу добу. Від COVID-19 у країні померли вже 8947 осіб, а 221 459 пацієнтів повністю побороли хворобу.

Як повідомляв OBOZREVATEL: