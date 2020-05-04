В "Епіцентр" у Києві по товари ринула юрба: у приміщенні зібралася сотня людей

У будівельному гіпермаркеті "Епіцентр", що розташований на вулиці Кільцевій, 1Б у Києві, у черзі на одну касу скупчилося близько сотні людей.

Про це OBOZREVATEL розповів один зі свідків події. За його словами, всі покупці перебувають у приміщенні, ніхто не дотримується дистанції навіть на метр, поліції поруч немає.

Черги в гіпермаркеті "Епіцентр"

Парковка перед гіпермаркетом "Епіцентр"

"Стоянка біля "Епіцентру" повністю запаркована. Люди з візками, в яких кахлі, різні будматеріали, бачив навіть умивальники. Дистанції ніхто не дотримується. Всього десь із сотню людей, і всі стоять у черзі на одну касу. Я так розумію, товари замовляли через Інтернет, а може, брали на місці. Решта кас працює на продаж товарів першої необхідності, там черг немає. Цікаво тільки – кому краще зробили? Так вірус іще швидше підхопити можна, ніж коли всі каси працювали", – зауважив чоловік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 3 травня мережі гіпермаркетів "Епіцентр" заборонили продавати будматеріали, оскільки це порушує правила роботи в карантин. Тепер там можна буде купити лише товари першої необхідності.

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