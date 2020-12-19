Епіфаній пояснив, чи буде в Україні єдине Різдво 25 грудня

В Україні святкування Різдва Христового в один день, тільки 25 грудня, можливе лише тоді, коли до такого рішення "дозріють" церква та віряни.

Нині ж, як свідчать дані соціологів, щонайменше 60% українців виступають проти цього. А церква не може допустити "ще одного розколу", заявив предстоятель Православної церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній в інтерв’ю "Радіо Свобода".

"Загалом я не проти, але ми як церква опираємося на своїх вірних, бо ми тільки утверджуємося як визнана помісна ПЦУ. І якщо зараз перейдемо на новий календар, то, відповідно, відбудеться ще один певний розкол... Ми не можемо говорити про два Різдва", – пояснив священнослужитель.

Від підкреслив, що це не забороняє громадянам, зокрема й на державному рівні, святкувати два Різдва, адже в країні 25 грудня визнано офіційним вихідним. Однак поки, переконаний митрополит, немає перехідного періоду для того, щоб взагалі відійти від святкування 7 січня.

Епіфаній додав, що рух до ухвалення відповідного рішення має відбуватися "з низів".

"Воно відбудеться, але коли до цього підійде свідомо український народ, православні віряни і не тільки православні, інші християни, бо все це взаємопов’язано між собою. Коли ми побачимо, що більшість готова, тоді буде ухвалено загальноцерковне рішення про перехід", – зазначив він.

Глава ПЦУ вважає, що все це питання часу, але важко спрогнозувати, скільки саме років для цього знадобиться.

"Потрібно займатися просвітницькою роботою. Бо ми бачимо, що в інших помісних православних церквах, наприклад, Елладській, Румунській церквах, які свого часу перейшли на новий календар, все ж таки в них є певне розділення – залишилися ті, яких називають "старостильниками", тобто вони святкують за старим стилем. Ми не маємо права допустити розділення", – підсумував Епіфаній.

Зауважимо, що такої ж думки дотримується патріарх Української греко-католицької церкви Святослав. За його словами, дату святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня в Україні можна перенести, якщо це рішення ухвалять самі миряни, а не церковники. Адже якщо питання вирішить тільки духовенство, це викличе додаткові суперечки.

В Україні православні віряни святкують Різдво 7 січня, тоді як католики – майже на два тижні раніше, 25 грудня. Чому на сьогодні серед християн не існує єдиного погляду на дату святкування – читайте в матеріалі.

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