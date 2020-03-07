Епідемія коронавірусу: як позбутися від хвороби і що важливо знати про симптоми

У новому випуску програми "Євроінтегратори" з Тетяною Поповою на ObozTV Лілія Білоус – Генеральний директор Національного комітету Червоного Хреста в Україні, Зорян Шкіряк – радник Міністра внутрішніх справ України, Андрій Скіпальський – Генеральний директор Директорату громадського здоров’я МОЗ України говорили про спалах нового коронавірусу.

- ПОПОВА: За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, у світі уже 93 000 випадків коронавірусу, з них біля 3 000 смертей. Перший випадок цього тижня вже було офіційно ідентифіковано в Україні. Чим взагалі коронавірус відрізняється від звичайних грипів, ГРВІ та інших видів вірусів, які до цього були у світі?

- БІЛОУС: В першу чергу це етимологія свого походження та способом передачі. Якщо ми говоримо, наприклад, про кількість людей, які захворіли, і кількість людей, які загинули від наслідків, спричинених коронавірусом, то, на жаль, кожного року в країні помирає набагато більший відсоток людей саме від грипу та їх наслідків, ніж від коронавірусу. Але не вивчена структура, відсутність вакцин від нового типу коронавірусу спричиняє в першу чергу до певної паніки і з іншого огляду неможливість локалізувати швидко передачу коронавірусу. Це також спричиняє його поширення.

- ПОПОВА: Який відсоток одужання, який відсоток смертності від цього вірусу?

- БІЛОУС: Ми говоримо з вами про достатньо високий відсоток одужання. Адже станом на сьогоднішній день вже одужало більше 40 000 людей. І у порівнянні із коронавірусами, які були у 2003 році, також гостре респіраторне захворювання, яке було 10 років тому – ми маємо всього 2-2,5% смертності.

- ПОПОВА: Але той вірус не так швидко поширювався, наскільки я розумію.

- БІЛОУС: Питання стоїть саме в невизначені етимології походження і відсутності вакцинації.

- ПОПОВА: Скажи, Зоряне, прикордонники відносяться також до Міністерства внутрішніх справ, як вони перевіряють тих людей, які потрапляють, їдуть в Україну?

- ШКІРЯК: З вашого дозволу, я спочатку відреагую. Я хочу погодитись із колегою, тому що я думаю, що у нас значно більше паніки й істерії інформаційної навколо коронавірусу, ніж реалії, які є в цій ситуації. Я завжди приводжу приклад, що у нас від раку кожного року помирає більше 50 000 чоловік. Від звичайного грипу в Україні і в світі, і в тому ж Китаї помирає значно більше людей, ніж від коронавірусу. Але маємо ситуацію, маємо таку повальну істерію, і тому навколо цього відбувається різного роду і маніпуляції, і в тому числі підігрівається паніка. До речі, я сьогодні також читав і в західних ЗМІ, і в українській пресі, що і в тому ж Китаї вже йде на спад активність поширення.

- ПОПОВА: А завдяки яким методам йде на спад?

- ШКІРЯК: Про методи говорити мені особисто складно, тому що, напевно, це комплекс заходів, які використовуються різним країнами. В кожній країні по-своєму, в тому ж Китаї. От Ви говорили про те, що були певною мірою заблоковані міста і так далі. Я думаю, що нам це не загрожує точно. І безумовно, прикордонна служба і всі підрозділи Міністерства внутрішніх справ працюють, як годинниковий механізм, чітко і ефективно. Сьогодні всі, хто прибуває, вимірюють температуру, і власне, ті люди, які є в зоні ризику, доставляються на додаткове обстеження. Це вже питання лікарів.

І, власне, те, що сьогодні необхідно від підрозділів Міністерства внутрішніх справ, здійснюється на високому професійному рівні. До речі, це відзначають навіть ті, хто прибуває в Україну з-за кордону, і, власне, наші партнери з Європейського Союзу, зі Сполучених Штатів Америки. Заходи безпеки і дії на упередження сьогодні використовують всі країни, які тим чи іншим чином мають загрозу поширення цього вірусу.

- ПОПОВА: Я бачила новину минулого тижня, здається, що у Вас з’явився спеціальний гвинтокрил із спеціальними боксами для перевезення людей з підозрою на коронавірус.

- ШКІРЯК: Сьогодні в Україні надзвичайно ефективна система авіаційної безпеки, якраз завдяки чіткій позиції міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Ви знаєте, що ми сьогодні задіюємо найновітніші гвинтокрили Airbus Puma для того, щоб впроваджувати їх для різних заходів і для поліцейських, і для Нацгвардії, і, безумовно, для ДСНС, тобто використовувати його для екстреної медицини. І, так, справді, сьогодні у нас на цілодобовому чергуванні перебуває така техніка, яка в разі необхідності має повний комплект забезпечення відповідним і медичним спорядженням для того, щоб в разі потреби евакуювати, перевозити з однієї частини України або регіону в іншу, в тому числі людей, які заражені коронавірусом. Поки що такої необхідності, слава Богу, не було, сподіваюся, що і не буде, але ми готові до усіх викликів.

- ПОПОВА: Це добре. Я сподіваюся, що до нас долучиться ще один гість, це Андрій Скіпальський – генеральний директор Директорату громадського здоров’я МОЗ України. Андрію, доброго дня, дякую, що долучилися. Андрію, скажіть, а скільки було звернень на підозру? Скільки перевірок Ви зробили?

- СКІПАЛЬСЬКИЙ: На скільки мені відомо, ще знаходяться в лабораторії на перевірці десь порядку 8-9 тестів, щодо яких надаються результати. Загальну кількість я Вам не скажу, тому що в мене немає її перед очима.

- ПОПОВА: А скажіть, скільки людей теоретично можна госпіталізувати, якщо буде потреба така? Це мають бути спеціально облаштовані лікарні?

- СКІПАЛЬСЬКИЙ: Що значить скільки теоретично? Ми знаємо про те, що у нас більше 2000 так званих місць в інфекційних лікарнях, які призначені для лікування інфекційних захворювань, і в тому числі ізоляторів. Це те, що є.

- ПОПОВА: А обладнання і тести якої кількості є в Україні зараз?

- СКІПАЛЬСЬКИЙ: Щодо обладнання, на сьогодні у нас є повна картина наявності обладнання в інфекційних лікарнях. І найголовніше, сформована потреба затвердженого вчора на штабі, так званого, табеля оснащення інфекційних лікарень і відділень. Тобто, умовно кажучи, такий умовний стандарт, що потрібно мати. І саме на цей етап ми знаємо, що потрібно. Інфекційні лікарні оснащені. Ми говоримо про визначені лікарні, їх 51. Я можу відкрити табличку і вам сказати. Там чогось більше, там чогось менше, там є така проблема, а там є, умовно кажучи, оснащення на 120%. Ця картина строката, вона не є повністю уніфікована. Але на сьогодні ми подали запит до Державного резервного фонду, щоби, наприклад, для укомплектації всіх інфекційних відділень, які призначені для роботи і госпіталізації пацієнтів з підозрою на коронавірусну інфекцію, нам потрібно стільки-то обладнання і з певним резервом. Тому така потреба сформована, але заклади охорони здоров’я укомплектовані і готові прийняти пацієнтів.

- ПОПОВА: А на скільки є тестів? Бо я чула, що їх якась обмежена кількість зараз знаходиться в Україні?

- СКІПАЛЬСЬКИЙ: З тестами ситуація наступна. Ми знаємо, що ми можемо протестувати, враховуючи надані Всесвітньою організацією охорони здоров’я тестами, більше 1 000 випадків. Питання в тому, як компонуються тести. Тобто якщо тестувати більшою кількістю, наприклад, за один раз використовується на 1 тест більше, тоді кількість цих випадків збільшиться. Якщо брати по одному разу – то зменшується. Але в середньому, як говорять спеціалісти з лабораторії, більше 1000 тестів ми можемо зробити. Можна досягти і 3 000 з того, що в нас є. З тих тестів, які в нас є в наявності.

Андрей Скіпальський

- ПОПОВА: Я так розумію, держава буде покривати витрати і на тести, і на госпіталізацію при необхідності? А яка сума приблизно йде на те, щоб вилікувати людину в такому стані, як наш, умовно кажучи, нульовий пацієнт з Чернівців? Скільки це буде коштувати державі?

- СКІПАЛЬСЬКИЙ: Немає обрахунків, ми не рахували. Це цікаве питання, але в мене немає відповіді.

- ПОПОВА: Просто ви ж хочете, щоб вам виділили гроші? Варто б знати, скільки вам потрібно.

- ШКІРЯК: Життя українці – безцінне! Якщо можна, два слова, я хочу підтримати колегу. Можна бути сьогодні не готовими до обрахунків, тому що, напевно, ще немає такої картини того, яка сума може виділятися на одну людину. Я взагалі проти того, щоб ми зараз всюди тут на прямих ефірах, по телебаченню, на шпальтах ЗМІ підігрівали паніку проти тисяч тих, хто захворіє в майбутньому. Я переконаний, що цього не буде.

- ПОПОВА: Ми не говоримо про це. Ми говоримо про те, що ми маємо бути готові.

- ШКІРЯК: Ми маємо бути готові, але без нагнітання ситуації. Україна насправді, попри всі ці інсинуації і навішані ярлики, сьогодні готова до будь-яких викликів – і Міністерство охорони здоров’я, і Міністерство внутрішніх справ, і державна влада, я думаю, що більше навколо такої істерії, ніж ситуації, яка є насправді. Тому порахують – скажуть вам, я сподіваюся.

- ПОПОВА: Андрію, в нас тут ще знаходиться представник Червоного Хреста в Україні Лілія Білоус. Я так розумію, що деякі інфографіки і кампанію по інформуванню вам допомагав робити саме Червоний Хрест. Я хотіла би запитати відносно засобів захисту, тому що зараз з аптек зникли маски, вони почали коштувати набагато дорожче. Якщо можна, щоб ви разом з Червоним Хрестом дали прості поради для наших глядачів, які засоби їм можуть допомогти і треба використовувати.

- БІЛОУС: Я бачу у вас на столі дезінфектор для того, щоб обробити руки. І це, мабуть, одна із головних речей, яку потрібно робити. Перше, на погляд і Всесвітньої організації охорони здоров’я, і міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, адже такою проблемою з коронавірусом опікуються по всіх країнах, і найперший і найголовніший захист – це інформація, це доступ до інформації, це спокійне реагування на ситуацію, яка виникла. Тому що, я дозволю собі прокоментувати, Ви запитали з приводу тієї суми, яка буде витрачена на одну чи іншу людину, на лікування. За професією я не лікар, але як людина, як громадянин України, маючи доступ до інформації, я розумію, що залежить від того, який у мене імунітет, яка у мене гігієнічна поведінка.

Лілія Белоус

Від цього залежить здебільшого, чи захворію я, чи захворіє моє оточення. І таким чином я можу захистити себе, своє оточення, знизити ризики захворюваності. Це прості способи. І це саме причина, чому Червоний Хрест в Україні долучився до нашої міжнародної кампанії, і ми допомагаємо державі, оскільки маємо, згідно до нашої ролі, допомагати державі саме в тому, що зараз найбільш необхідно. Необхідно надати інформацію населенню, від великих мегаполісів і міст до маленьких селиш одну єдину інформацію, правдиву і чітку, про це захворювання, і які найпростіші способи уберегтися і знизити ризики захворюваності. Дуже важливим також є питання дискримінації і стигми. На жаль, ми бачили таке питання і таку проблему у нашому суспільстві.

- ПОПОВА: Дякую Вам, пане Андрію. Я хочу нагадати, це був Андрій Скіпальський, Директорат громадського здоров’я МОЗ України. Відносно масок – Ви казали, що, в принципі, ці маски одноразові і майже не допомагають?

- БІЛОУС: Питання стоїть в тому, що від вірусних інфекцій такі маски захищаючись, як будь-які медичні маски. Питання стоїть наразі в тому, що на першому місці саме гігієна рук і неможливість передачі від каплі до каплі від хворої людини до здорової людини. Тому такі маски здебільшого носять більш самозаспокійливий характер – коли я вдягнула маску і я відчуваю, що я, можливо, таким чином більше захищена. Але це просто відчуття, тому що для того, щоб правильно вдягнути маску, потрібно зберігати гігієну рук. Для того, щоб зняти маску, потрібно зберігати гігієну рук. Тому тут більше йде питання про те, щоб населення було проінформоване і свідомо дотримувалося правил особистої гігієни.

- ПОПОВА: А які дії має зробити людина, якщо вона запідозрила захворювання? Я знаю, що є інфографіка, яку ваша організація якраз робила, і її показував Міністр економіки. Як зменшити і в той же час що робити, якщо у вас є підозра? Якщо можна, розкажіть.

- БІЛОУС: В тому випадку, якщо є підозра, що ми захворіли, знову ж таки, це звичайні дії. Ми маємо зв’язатися з нашим сімейним лікарем та повідомити йому про ті симптоми, які в нас є. У випадку, якщо ми подорожували, ми повідомляємо сімейному лікарю про те, що ми були в подорожі, де ми були в подорожі. Лікарі мають певні протоколи, згідно до яких вони діють, для того на первинному етапі з’ясувати, чи знаходиться людина в ризику з приводу того, що вона могла захворіти коронавірусом, чи це звичайна застуда або грип.

- ПОПОВА: Зоряне, якщо можна, розкажи, що відбулося в Нових Санжарах. Чому там була така реакція на в принципі здорових людей, яких випустили з Китаю?

- ШКІРЯК: В мене немає пояснення, взагалі, це ганебна ситуація. І дуже соромно, на жаль, і за Україну, бо, на жаль, це бачив цілий світ. Беззаперечно ті люди, які вчиняли ці дикунські неадекватні дії – я їх точно не можу назвати ані українцями, ані патріотами, тому що українці – це нація щирих сердечних і добрих людей. Те, що відбувалося там, не налізає на жодні канони ні християнської моралі, ані елементарної людської моралі. Я вже мовчу про ті дії, які вчинялись. Тому нехай це лежить на їхній совісті, тому що Господь Бог все бачить. Але те, що, беззаперечно, такі дії, особливо, коли мова йде про насильство, мова йде про перешкоджання, мова йде про порушення кримінального кодексу – невідворотність покарання має бути однозначно. І наразі, як ви знаєте, у нас 10 людей отримали підозри, з них чотирьом суд призначив нічний домашній арешт, одному – тому, хто підозрюється у вчиненні злочину якраз по статті щодо посягання на життя співробітника правоохоронних органів - цілодобовий домашній арешт. І я маю надію, що покарання також буде суворим. З іншої сторони, і я мушу сказати, що мова ж не тільки про Санжари.

Зорян Шкіряк

Мова і про інші регіони, звідки все починалося. І ми пам'ятаємо виконанні гімну лікарями і т.д. Скажу вам відверто, боляче від усього цього, особливо коли є усвідомлення того, що мова йшла про простих українських громадян, які нічим не той момент часу не були заражені, які просто мали відбути карантин. Ви знаєте, що Міністр внутрішніх справ особисто прибув на місце події, і безумовно ми були шоковані поведінкою цих людей. Про адекватність їхнього стану, про кількість вжитого алкоголю я мовчу. Скажу відверто, мені байдуже їхні розкаяння після того морального виродка, який розповідав про війну і про фронт нашому орденоносцю Олександру Нетребко, який є тричі орденоносцем, який відвоював в окопах у війні з російським агресором три роки, якщо я не помиляюся, а сам в житті виявився банальним дезертиром. Це така, на превеликий жаль, сволота, яка час від часу нас оточує.

- ПОПОВА: На жаль. Зараз є спільний штаб, наскільки я розумію? Туди входить і ДСНС, і Червоний Хрест?

- БІЛОУС: Так, на території Санжар працює оперативний штаб. Там діють абсолютно всі державні служби.

- ПОПОВА: А в Чернівцях зараз що?

- БІЛОУС: Станом на сьогоднішній день в Чернівцях діє протиепідеміологічна комісія, створена при Державній обласній адміністрації, як і в будь-якій адміністрації в кожній області в Україні. Але прокоментувавши просто ту ситуацію, яка сталася в Санжарах, здебільшого це, знову-таки, тому що люди не були озброєні знаннями і розумінням ситуації. І тут якраз на перше місце в таких ситуаціях, які виникають в рамках загрози певної епідемії (ми не будемо говорити ще про пандемію), стоїть питання координації всіх державних служб, органів влади і також координації з Червоним Хрестом України, з волонтерськими організаціями, які для забезпечення правильної проінформованості можуть грати дуже сильно роль. Саме тому декілька тижнів тому ми підписали спільну заяву з Уповноваженим президента України з питань волонтерської діяльності Наталією Пушкарьовою, для того щоб мати можливість координуватися в першу чергу правильно і доносити інформацію і знання людям для розуміння, з чим ми зараз стикнулися.

- ШКІРЯК: Я хочу, з вашого дозволу, додати. Я можу погодитись, можливо, з недостатком інформації зі сторони Міністерства охорони здоров’я. Категорично не погоджуюся, оскільки там, де мова стосується Міністерства внутрішніх справ, оскільки особисто міністр Арсен Аваков перед тією ж поїздкою був у кількох великих ефірах і давав чіткі месседжі відносно того, яким чином це буде відбуватися. Тому я думаю, що тут більше маніпуляції. І безумовно, ті речі ганебні, які відбувалися в Санжарах, підігрівалися певними політичними силами. Ми про це знаємо. Я думаю, що ми скоро це озвучимо.

- ПОПОВА: Журналісти вже навіть робили незалежне розслідування, де вони показали, що це були окремі політичні сили і політики, які були зацікавлені.

- ШКІРЯК: Абсолютно.

- ПОПОВА: Але, тим не менш, що зараз у Чернівцях? Можливо, вони контактували, в нього є дружина. Чи будуть якісь дії з боку держави і державних органів для того, щоб точно локалізувати: школи, припинення переїзду і т.д.? Чи буде щось?

- БІЛОУС: Більш ніж впевнена, що в залежності від цієї динаміки і людей, які знаходяться на обзервації, тобто люди, за якими наглядають, і фактично витримується температурний режим, дії будуть у випадку, якщо динаміка і захворюваність буде збільшуватися.

- ШКІРЯК: Я вам скажу, що в системі глобального світу сьогодні говорити про те, що ми можемо на 100% забезпечити від проникання коронавірусу, неможливо. Все одно якимось чином потрапить. Послухайте, якщо це є в Сполучених Штатах, Італії, Франції, Німеччині, інших країнах світу, на жаль, світ глобалізований. І тому ми повинні бути готові до тих викликів, які є. Але при цьому (і тут я з Вами категорично погоджуюсь) маємо задіювати всі необхідні заходи для того, щоб мінімізувати максимально ці ризики.

- ПОПОВА: Дуже сподіваюся, що наші державні органи і міжнародні організації нам зроблять єдиний щит захисту для українців, і сподіваюся, що ми всі, більшість з нас, як мінімум, залишаться здоровими, а ті, хто захворів – вилікуються.

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