Епідемія COVID-19 в Україні сповільниться, але заражатися будуть понад 2 тисячі на день. Докладний прогноз НАН

До кінця тижня, 3 липня, епідемія коронавірусу в Україні дещо сповільниться порівняно з попереднім тижнем і коливатиметься в межах 900–1400 нових випадків зараження на день. Середня добова кількість дорівнюватиме 1143 (минулого тижня це число становило 1170. – Ред.). Кількість смертей буде в межах 14–18 випадків на добу. Минулого тижня цей показник становив 20–24 випадки.

Найбільше хворих фіксуватимуть на Львівщині, Закарпатті, Рівненщині, Одещині та в Києві. Однак за збереження поточної тенденції вже в кінці липня добова кількість нових інфекцій може перевищити 2 тисячі.

Про такий прогноз робочої групи Національної академії наук із математичного моделювання проблем, пов'язаних із епідемією коронавірусу SARS-CoV-2 в Україні, OBOZREVATEL розповів віцепрезидент НАН, доктор фізико-математичних наук Анатолій Загородній.

"Ці прогнози не враховують вплив зміни кількості тестування та рішення адміністрацій щодо зміни карантинних обмежень. Статистика по Україні демонструє стійку тенденцію до збільшення кількості нових інфікованих за день, але при цьому темпи розвитку епідемії знизилися порівняно з попереднім тижнем. Львівщина та Закарпаття показали значно кращу динаміку, ніж очікувалось, але вони все одно в лідерах за темпами поширення інфекції. Причина – збільшення контактів населення", – вважає вчений.

За його словами, аналіз первинних даних ЦГЗ МОЗ показав, що з початку червня істотно зростає частка інфікованих, які не мали симптомів на момент звернення. Нині їх близько 60 %. Також зменшується кількість нових інфікованих, які потребують госпіталізації, – їх близько 20 %.

Сценарій розвитку кількості нових захворювань на день за умови збереження нинішньої ситуації

Прогнозні значення нових інфікованих за день для регіонів України та поточна оцінка репродуктивного числа на 26.06.2020 р.

"Проведений аналіз свідчить, що серед нових інфікованих суттєво зросла ймовірність легкого перебігу хвороби. Про це говорить зменшення кількості смертей. Порівнюючи нові дані з прогнозом від 19 червня, можна сказати, що темпи поширення епідемії зменшуються, але при цьому все ще залишаються високими", – підсумував Загородній.

Детальніше з аналізом даних, отриманих від ЦГЗ МОЗ України, та прогнозом робочої групи можна ознайомитися на сторінці НАН України.