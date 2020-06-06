Епідемія коронавірусу в Україні йде на спад, але наступні 10 днів вирішальні – академік НАН

"Через 7-10 днів після чергового пом'якшення карантину можемо говорити про те, яка тенденція простежується на найближчий час"

Найближчі 10 днів після наступного етапу пом'якшення карантину покажуть, як епідемія COVID-19 в Україні розвиватиметься далі. Якщо суттєвого зростання не буде – все не так і песимістично. Але якщо кількість хворих виросте на 20%, це означає, що починається друга хвиля.

Який сценарій реалістичніший, коли закінчиться карантин і скільки ще часу доведеться ходити в масках – в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів віцепрезидент Національної академії наук України, доктор фізико-математичних наук Анатолій Загородній. Він керує робочою групою, яка займається прогнозуванням та математичним моделюванням поширення епідемії коронавірусу в Україні.

Коронавірус в Україні

– За добу 4 червня в Україні мало не рекорд захворілих – 588, але водночас 602 особи одужали. Загалом ми в позитивній тенденції?

– Причину рекордної кількості захворілих ще потрібно зрозуміти. Для цього необхідно мати деталізовані дані. Але з урахуванням того, що одужало більше людей, ніж захворіло, можна з певною мірою обережності сказати, що епідемія в Україні спадає, хоча й повільно. В тій же Росії ситуація значно гірша. Оскільки в нас постійно пом'якшують карантин, маємо кілька прогнозів.

Перший. Якщо не буде суттєвого зростання захворюваності внаслідок пом’якшення карантинних обмежень, то все не так уже й песимістично. Середня статистика станом на 2 липня буде такою: кількість нових інфікованих – 290 осіб на день, летальність – 10 осіб. Середня кількість тих, хто одужав, – близько 325 у день. Тоді отримуємо показник активних інфікованих мінус 45 – це означає, що захворілих протягом доби менше, ніж видужалих і померлих. Якщо кількість тих, хто одужає, перевищуватиме кількість тих, хто заразиться, – це буде дуже позитивна тенденція і означатиме, що епідемія спадає.

Анатолій Загородній nas.gov.ua

Другий. Водночас ми припускаємо, що пом’якшення карантинних обмежень може призвести до збільшення швидкості поширення вірусу на 10%. У такому разі фіксуватимемо близько 405 захворілих за добу, летальних – по 12 на добу, видужалих – 345, а нових активних інфікованих – плюс 55. З урахуванням попередньої динаміки це буде означати, що епідемія спадає, але повільно.

Третій. Якщо ж розповсюдження вірусу зросте на 20%, то середня кількість нових інфікованих буде по 550 осіб на день. Ми повернемося до максимуму захворілих за добу, і це можна трактувати як початок другої хвилі. В такому разі на добу фіксуватимемо по 13,5 смертей, видужалих – 370. Середня кількість нових активних заражених дорівнюватиме 175 на добу. Епідемія розвиватиметься й на спад не йтиме.

– Це тенденція останніх днів, коли фіксують не менше 400 інфікованих?

– Це вже має бути щось критичне, щоб приріст збільшився на 20%. Але наступні 10 днів нам покажуть, куди ми рухаємось, і як саме послаблення карантину впливає на епідеміологічну ситуацію.

Я назвав вам попередні прогнози, не хотів би нікого лякати й бути песимістом. Люди мають дбати про свою безпеку – носити маски, дотримуватись соціального дистанціювання й особистої гігієни. Від цього значною мірою і залежить швидкість поширення вірусу, а відтак і розвиток епідемії. Наразі можемо говорити, що середня кількість активних хворих зменшується, епідемія повільно спадає, і поки що це не вихід на другу хвилю.

– Яка ситуація по регіонах? На Буковині, Рівненщині, Львівщині кількість хворих росте, а ось на Хмельниччині та Житомирщині сповільнюється.

– Нинішні прогнози говорять про те, що Київ у ліпшому разі протягом наступного тижня виходитиме на якесь плато. У Київській області можна очікувати зменшення захворювань, у Чернівецькій йтиме дуже повільний спад. На Закарпатті ситуація виглядає дещо краще, а от на Рівненщині можна очікувати зростання. Волинь виходить на плато, щодо Львівщини прогнозуємо зростання. На Полтавщині все добре – там кількість нових захворювань зменшується, на Івано-Франківщині збільшується. У Вінницькій, Харківській, Дніпропетровській, Одеській та Миколаївській областях – щось схоже на плато. Тернопільщина загалом виглядає благополучніше, невелике зростання може бути на Кіровоградщині.

По регіонах у нас дуже неоднорідна ситуація, тому карантинні обмеження там потрібно регулювати.

– Головний санлікар Ляшко каже, що Україна пройшла пік коронавірусу, а водночас стабільно щодня фіксують по 400-550 випадків...

– Середня кількість захворювань і нових активних хворих свідчить про те, що пік пройдено. Він припав на першу декаду травня, потім було помітне зменшення й невелике зростання. Як я говорив, ми прогнозуємо зменшення або вихід на плато. Якби карантин не пом'якшували, епідемія загасала б. Навіть якщо приріст вийде на рівень плюс 10%, буде щось схоже на плато з невеликою кількістю нових активних хворих. Це теж не так погано.

– Ще Ляшко припускав, що 22 червня, ймовірно, в країні не зафіксують нових випадків коронавірусу.

– Думаю, що на 22 червня ми ще будемо мати проблеми з епідемією, як би це сумно не звучало. Прогноз робочої групи НАН України такого не передбачає. Можливо, Віктор Кирилович мав на увазі прогноз щодо нових активних інфікованих за день. Нових активних може й не бути, але це не означає, що у нас не з'явиться нових захворілих. Із настанням тепла інфекція на спад не йде. До того ж епідемія триває в країнах, де літо вже настало і де вже досить спекотно. Тому думаю, що коронавірус не сезонне захворювання. Вірусологи кажуть, що з поширенням хвороби агресивність збудника зменшується. Це логічно, так може бути. Але агресивність вірусу дійсно різна. В Італії чи в Іспанії він справді був набагато агресивнішим, ніж у нас в Україні.

– Коли закінчиться карантин і відмовимось від масок і соціальної дистанції?

– Через тиждень – днів десять після чергового пом'якшення карантину можемо говорити, яка тенденція простежується. Якщо не буде критичного збільшення інфікувань, адаптивний варіант обмежень триватиме. Регіони вирішуватимуть, що пом'якшувати, а що ні.

Столичний метрополітен РБК

А ось маски носитимуть ще довго. Як би там не було, вони захищають, і ВООЗ визнала помилковість своєї думки про те, що маска потрібна лише інфікованим. Принаймні вона затримує крапельне передавання вірусу. На сьогодні носіння маски є обов’язковим у 49 країнах світу, зокрема в Бельгії, Франції, Румунії, ФРН, Сінгапурі та багатьох інших. До того ж штрафи за порушення цієї вимоги досить значні. Наприклад, у Чехії 400 євро, у ФРН від 10 до 5 тисяч євро.

Очевидно, що поки людство остаточно не подолає інфекцію, відмовлятися від них і соціальних дистанцій було б неправильно.

– Є думка, що, незважаючи на величезну кількість розроблень вакцин, її взагалі не створять, бо це дуже складний процес. Американський вірусолог наводить приклад із гепатитом С, проти якого вакцину досі не створили, зате винайшли ліки.

– Я не поділяю такого твердження, бо наука має багато можливостей. Є вакцина від різних видів грипу й вірусної інфекції, яка працює. Інше питання, що вірус може мутувати, тоді потрібно буде модифікувати й вакцини. Але вакцинація від сезонного грипу ефективна, це факт.

– За статистикою, коронавірусом у світі інфікувалось майже 7 млн осіб. Цього замало для колективного імунітету?

– Дуже замало. Є випадки повторних захворювань. До колективного імунітету ще далеко. Краще розраховувати, що все-таки вірус ставатиме менш агресивним. Це щось на кшталт природного відбору. Агресивний вірус знищить середовище свого існування й далі не поширюватиметься. А поширюватиметься лише той, який зможе передаватися.

Коронавірус

– Офіційно в Україні вірусом інфіковано 22 тисячі осіб. Але яка кількість реальна?

– Тестуванням у нас охоплено дуже мало населення, тому дійсно, кількість інфікованих вірусом у нас може бути набагато більша. А от летальні випадки, думаю, фіксуються досить точно. І те, що летальність не зростає, свідчить нам про те, що відсоток незареєстрованих хворих суттєво не збільшується.

Зараз кількість тестувань збільшилась, і ми спостерігаємо нестійку, коливну ситуацію з кількістю нових захворілих. Але за усередненими даними епідемія все-таки не розвивається, і ми поступово й дуже повільно виходимо з неї (принаймні так було до сьогодні, 4 червня. День запису інтерв'ю. – Ред). Але маю повторитися: за 10 днів, коли стане зрозуміло, як вплинуло пом’якшення карантинних заходів на розвиток епідемії, матимемо яснішу картину.

– Деякі вчені кажуть, що інфікуватися коронавірусом через забруднені поверхні – малоймовірно.

– Не думаю, що це правильна думка. Наскільки мені відомо, вірус досить довго залишається активним на поверхні металу і пластику, тому краще не ризикувати й запобігати інфікуванню під час контактування з якимись поверхнями, а якщо це трапилось – продезінфікувати руки.

Насамкінець хочу сказати, що я не вірусолог і не епідеміолог, а відтак фахівці з цих галузей можуть мати критичні зауваження щодо моїх коментарів до прогнозу робочої групи.

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