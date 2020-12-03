Епідеміологи одностайно говорять, що Україні потрібен жорсткий карантин, – заступниця голови МОЗ
Ірина Микичак, як лікар, прихильниця жорстких карантинних заходів
Контролювати дотримання карантину повинен кожен українець особисто
За її словами, громадський транспорт під час локдауну зупиняти не можна
Ключові епідеміологи України в один голос говорять, що ідеальним було б введення жорсткого карантину.
Як заявила в інтерв'ю "Телеграфу" заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак, як лікар, вона також прихильниця жорстких карантинних заходів.
"Тільки повноцінний карантин, коли обмеження й заборони виконуються всіма безумовно, зупинить ланцюжок передачі вірусу. Контролювати дотримання карантину повинен кожен із нас. Сам себе передусім", – зазначила вона.
За словами Микичак, незважаючи на складну економічну ситуацію, в державі знайшли компромісний варіант у вигляді карантину вихідного дня.
"Карантин вихідного дня обмежує мобільність людей. Наприклад, якщо торговий центр закритий, то людина туди не піде, ось і вся логіка", – сказала заступниця голови МОЗ.
До того ж вона підкреслила, що громадський транспорт зупиняти не можна, тому що це "артерія життєдіяльності держави".
"Щоб медики, пекарі, аптекарі й електрики, пожежні могли доїхати до своєї роботи, то їм треба сісти в транспорт", – додала Микичак.
Вона повідомила, що введення локдауну зараз обговорюється, готується план підтримки бізнесу, як буде працювати транспорт тощо.
"Жорсткий карантин працює – це реально зупиняє поширення вірусу", – запевнила чиновниця.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
глава комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що локдаун в Україні доведеться вводити, коли кількість ліжок у медустановах, зайнятих хворими на COVID-19, наблизиться до 50 тисяч.
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов раніше заявив, що локдаун введуть, якщо щоденний рівень захворюваності на коронавірус у країні досягне 20 тис. осіб, а заповнюваність ліжок, враховуючи з тими, що будуть у мобільних шпиталях, становитиме 100%.
Пізніше Степанов заявив, що за існуючого співвідношення хворих і госпіталізованих, повний локдаун в Україні можуть ввести за умови 30 тисяч нових хворих на COVID-19 за добу.