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10 квітня • оновлено в 18:18
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Епідеміолог назвав найефективніший засіб проти коронавірусу

34.3т
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Американський епідеміолог Брендон Браун із медичної школи Каліфорнійського університету назвав маску найефективнішим засобом захисту від коронавірусу і спростував користь рукавичок.

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Свою оцінку він дав у рамках конференції для порталу Medical Xpress.

За словами фахівця, саме медична маска може захистити обличчя від випадкових дотиків. Замість неї можна використовувати шарфи і бандани.

Епідеміолог назвав найефективніший засіб проти коронавірусу

Епідеміолог назвав найефективніший засіб проти коронавірусу

liga.net

Лікар запевнив, що рукавички від вірусу не захистять, так само як і від бажання доторкнутися до обличчя.

Найнадійнішим же засобом захисту Браун назвав обмеження у відвідуванні місць скупчення людей плюс карантин і дотримання максимальної соціальної дистанції. З дому лікар радить виходити тільки в разі крайньої необхідності.

При поверненні з аптеки, магазину або просто з вулиці Браун порекомендував ретельно вимити руки, потім перевдягнутися, випрати одяг і обробити руки антисептиком.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лікар Дейв Прайс із центральної клініки Нью-Йорка дав дві поради, які вбережуть від зараження коронавірусом на 99% – тримати руки в чистоті і не торкатися обличчя.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
Місце
США
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an and
an and
Неправда, его интервью доступно и он говорил по другому! Он сказал что польза маски лишь в том что лицо меньше трогает в ней, а вирус идёт как раз через руки. Но многие как раз в маске лицо больше и трогают чтоб ее поправить...
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