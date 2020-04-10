Американський епідеміолог Брендон Браун із медичної школи Каліфорнійського університету назвав маску найефективнішим засобом захисту від коронавірусу і спростував користь рукавичок.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Свою оцінку він дав у рамках конференції для порталу Medical Xpress.

За словами фахівця, саме медична маска може захистити обличчя від випадкових дотиків. Замість неї можна використовувати шарфи і бандани.

Епідеміолог назвав найефективніший засіб проти коронавірусу liga.net

Лікар запевнив, що рукавички від вірусу не захистять, так само як і від бажання доторкнутися до обличчя.

Найнадійнішим же засобом захисту Браун назвав обмеження у відвідуванні місць скупчення людей плюс карантин і дотримання максимальної соціальної дистанції. З дому лікар радить виходити тільки в разі крайньої необхідності.

При поверненні з аптеки, магазину або просто з вулиці Браун порекомендував ретельно вимити руки, потім перевдягнутися, випрати одяг і обробити руки антисептиком.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лікар Дейв Прайс із центральної клініки Нью-Йорка дав дві поради, які вбережуть від зараження коронавірусом на 99% – тримати руки в чистоті і не торкатися обличчя.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся