"Ухваліть правильне рішення!" Енергетики звернулися до Зеленського з вимогою

Представники енергетичних компаній і профспілок звернулися до президента України Володимира Зеленського з вимогою накласти вето на профільні закони, в тому числі поправку нардепа від "Слуги народу" Андрія Геруса.

Їх заява прозвучала в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" в п'ятницю, 29 листопада (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Директори ТЕС і члени профспілок зібралися під будівлею Верховної Ради. На засідання профільного комітету їх так і не пустили.

Енергетики звернулися до Зеленського з вимогою Скріншот з відео

"У вас є право накласти вето на закони, які, на мій погляд, антинародні. Вони вбивають не тільки галузь, але і всю економіку. Ухваліть правильне рішення. Рішення, яке буде на користь людям і дозволить наповнювати бюджет нашої країни!" – звернувся до президента один із представників енергосфери.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко заявив, що "поправкою Геруса" українців посадили на електричний стілець.

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