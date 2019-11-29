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30 листопада • оновлено в 10:45
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"Ухваліть правильне рішення!" Енергетики звернулися до Зеленського з вимогою

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Представники енергетичних компаній і профспілок звернулися до президента України Володимира Зеленського з вимогою накласти вето на профільні закони, в тому числі поправку нардепа від "Слуги народу" Андрія Геруса.

Їх заява прозвучала в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" в п'ятницю, 29 листопада (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Директори ТЕС і члени профспілок зібралися під будівлею Верховної Ради. На засідання профільного комітету їх так і не пустили.

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Енергетики звернулися до Зеленського з вимогою

Енергетики звернулися до Зеленського з вимогою

Скріншот з відео

"У вас є право накласти вето на закони, які, на мій погляд, антинародні. Вони вбивають не тільки галузь, але і всю економіку. Ухваліть правильне рішення. Рішення, яке буде на користь людям і дозволить наповнювати бюджет нашої країни!" – звернувся до президента один із представників енергосфери.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко заявив, що "поправкою Геруса" українців посадили на електричний стілець.

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Автор
Ірина Кулініч
Теми
Свобода слова Савіка Шустера енергосистема України
Особи
Володимир Зеленський Савік Шустер
Місце
Україна
Тег
Енергетика
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Степанкова Людмила
Степанкова Людмила
Зеленому зараз не до цього, він готується до зустрічі з путіним і уявляє, як він буде дивитися в його очі, щоб сподобатися і щось натіліпати.
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Mega Death
Mega Death
Дурачки!))) Он землю летом продавать начнет, а эти лопухи его о чем то еще просят))) Зе лишь выполняет команды и не принимает никаких решений. За него Сорос , Коломойский и другие ребята , которых не видно всё решают. Какими надо быть наивными и глупыми , чтоб поверить в то, что назначив людей без опыта и соответствующего образования, ожидать от них каких-нибудь эффективных решений)))
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Степанкова Людмила
Степанкова Людмила
Mega Death, зелений призначає таких, як і він, бо якщо ти сам невіглас, то як можна розібратися в фаховості інших. От і призначає своїх сватів з 95 кварталу, вони ж там усі у зєлі отримали посади і депутатські мандати. Вони від нього щось вимагають під себе, а він не скупиться і виконує усі їх забаганки.
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