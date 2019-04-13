В мои школьные времена было все самое "лучшее", о чем сейчас вспоминают нынешние русскомирцы:

- школьная форма, коричневая или темно-синяя, очень неудобная, громоздкая, из грубой ткани. Мама наглаживала плиссированную юбку, ткань гладилась плохо и у меня эта форма ассоциировалась с чем-то театральным, искусственным и неудобным. Это много позже ее отменили и девчонки из благополучных семей стали носить узкие голубые джинсы и модные спортивные костюмы. Получился настоящий маскарад, и я сейчас, вспоминая это, считаю перебором такое кричащее буйство красок. Но школьная форма... Для младших классов, в которой было жарко и было ощущение неудобства, как будто носишь грубый мешок... Сначала мы должны были быть "как все" внешне. А когда форму отменили - "как все" мы продолжали быть внутренне, не получая от школы ничего мотивирующего стать Личностью.

- по пути домой мы заходили в маленький магазинчик. Мы обычно стайкой бежали к прилавку с банками сока. Их было три. Томатный, березовый и яблочный, либо виноградный. Но сейчас я осознаю, что кроме банок в магазине почти ничего не было. Хлеб - белый кирпичик, родом из постсовка - я его именно поэтому ненавижу. Круглый черный и белый кирпичик - и все. И ВСЕ. Ну, мы, дети, за соком бежали - и глядя на сегодняшнее разнообразие, я лучше перекрещусь, но обратно не хочу. Особенно по нервам бьет, когда кто-то до сих пор произносит слово "рубли". Тогда - и до сих пор. И эти вот "рубли" ставят знак вопроса на твоей национальной идентичности.

Новини Порошенко не пинал только ленивый

- так случилось, что мой класс вела классный руководитель - учитель русского языка и литературы. Поэтому мне ежедневно приходилось смотреть на портреты "великих русский деятелей", стопки пластинок с русской музыкой, любую "замену" по возможности проводила наша "классная", и конечно это был русский. Увы. Мы были русским классом в русскоязычной школе с небольшим пространством для маневра. По-украински говорила только учитель украинского, и больше никто. Ни директор, ни завуч, ни хвастоватый физрук. Я реально в шоке - неужели один человек на всю школу? В Украине?.. Память не подсказывает мне больше никого.

- Украина проходила в нашей программе 90-х вскользь. Именно так, хотя был украинский язык и литература, была история Украины. Но этого было ничтожно мало, чтобы мы, дети, определились - кто же мы, живущие в Украине? Думаю, нас воспитывали малороссами, потому что украинцами, как сегодня, мы себя не считали. Не было слез от звуков гимна. Не было щемящего чувства принадлежности к отдельной нации. Ни у нас - ни у наших преподавателей. Я вам больше скажу - я не вижу этого у сегодняшних учителей, по крайней мере на востоке Украины. Естественно, я не знаю обо всех, и понимаю, что очень много патриотов среди преподавательского состава, я им бесконечно благодарна. Но вот вам пример: стенд с информацией о погибших в АТО в школе своих детей я нашла с трудом. На третьем этаже, в темном углу, где без фонаря никто ничего не прочитает.

Меня это очень зацепило, потому что такие вещи должны быть в месте, где никто не пройдет мимо.

- вместо русского языка лучше бы нам преподавали основы государственности и права. Могу я это назвать политологией, или это все-таки разные вещи? Вот как оказалось - такой предмет очень нужен нам, сегодняшним. Конечно, никто в будущее не заглядывал, и не мог предположить - что однажды кандидатом в президенты станет актер из сериала. Зная, как функционирует государство, зная функции президента и функции Рады, сегодня каждый смог бы разобрать сериал "по полочкам" и выявить ложь и манипуляции. По крайней мере мое поколение, сидя с родителями перед телевизором, смогло бы сказать:

- смотри, здесь это сделать нереально, потому что по Закону... потому что для этого...

- а расстрелять - это не выход, потому что... это повлечет за собой... этот фильм ничего общего с реальностью не имеет.

Посмеялись, и хватит.

Жаль только, что нас так воспитывали. Когда то, что мы - украинцы - мы поняли только в 2014-м.

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