|Суспільство
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Блоги - Суспільство

Олена Кудренко
Олена Кудренко
БлогерВсі статті автора

Нас воспитывали малороссами

1.2тЧитати матеріал російською

В мои школьные времена было все самое "лучшее", о чем сейчас вспоминают нынешние русскомирцы:

- школьная форма, коричневая или темно-синяя, очень неудобная, громоздкая, из грубой ткани. Мама наглаживала плиссированную юбку, ткань гладилась плохо и у меня эта форма ассоциировалась с чем-то театральным, искусственным и неудобным. Это много позже ее отменили и девчонки из благополучных семей стали носить узкие голубые джинсы и модные спортивные костюмы. Получился настоящий маскарад, и я сейчас, вспоминая это, считаю перебором такое кричащее буйство красок. Но школьная форма... Для младших классов, в которой было жарко и было ощущение неудобства, как будто носишь грубый мешок... Сначала мы должны были быть "как все" внешне. А когда форму отменили - "как все" мы продолжали быть внутренне, не получая от школы ничего мотивирующего стать Личностью.

Новини
Исповедь "ополченца": до сих пор непонятно, как украинцы держались в ДАПе

- по пути домой мы заходили в маленький магазинчик. Мы обычно стайкой бежали к прилавку с банками сока. Их было три. Томатный, березовый и яблочный, либо виноградный. Но сейчас я осознаю, что кроме банок в магазине почти ничего не было. Хлеб - белый кирпичик, родом из постсовка - я его именно поэтому ненавижу. Круглый черный и белый кирпичик - и все. И ВСЕ. Ну, мы, дети, за соком бежали - и глядя на сегодняшнее разнообразие, я лучше перекрещусь, но обратно не хочу. Особенно по нервам бьет, когда кто-то до сих пор произносит слово "рубли". Тогда - и до сих пор. И эти вот "рубли" ставят знак вопроса на твоей национальной идентичности.

Новини
Порошенко не пинал только ленивый

- так случилось, что мой класс вела классный руководитель - учитель русского языка и литературы. Поэтому мне ежедневно приходилось смотреть на портреты "великих русский деятелей", стопки пластинок с русской музыкой, любую "замену" по возможности проводила наша "классная", и конечно это был русский. Увы. Мы были русским классом в русскоязычной школе с небольшим пространством для маневра. По-украински говорила только учитель украинского, и больше никто. Ни директор, ни завуч, ни хвастоватый физрук. Я реально в шоке - неужели один человек на всю школу? В Украине?.. Память не подсказывает мне больше никого.

Новини
После этого кто-то в Москве смеет открывать рот о братской любви?

- Украина проходила в нашей программе 90-х вскользь. Именно так, хотя был украинский язык и литература, была история Украины. Но этого было ничтожно мало, чтобы мы, дети, определились - кто же мы, живущие в Украине? Думаю, нас воспитывали малороссами, потому что украинцами, как сегодня, мы себя не считали. Не было слез от звуков гимна. Не было щемящего чувства принадлежности к отдельной нации. Ни у нас - ни у наших преподавателей. Я вам больше скажу - я не вижу этого у сегодняшних учителей, по крайней мере на востоке Украины. Естественно, я не знаю обо всех, и понимаю, что очень много патриотов среди преподавательского состава, я им бесконечно благодарна. Но вот вам пример: стенд с информацией о погибших в АТО в школе своих детей я нашла с трудом. На третьем этаже, в темном углу, где без фонаря никто ничего не прочитает.

Меня это очень зацепило, потому что такие вещи должны быть в месте, где никто не пройдет мимо.

Новини
Як ЗСУшники з Правосеками - м**калів готували

- вместо русского языка лучше бы нам преподавали основы государственности и права. Могу я это назвать политологией, или это все-таки разные вещи? Вот как оказалось - такой предмет очень нужен нам, сегодняшним. Конечно, никто в будущее не заглядывал, и не мог предположить - что однажды кандидатом в президенты станет актер из сериала. Зная, как функционирует государство, зная функции президента и функции Рады, сегодня каждый смог бы разобрать сериал "по полочкам" и выявить ложь и манипуляции. По крайней мере мое поколение, сидя с родителями перед телевизором, смогло бы сказать:

- смотри, здесь это сделать нереально, потому что по Закону... потому что для этого...

- а расстрелять - это не выход, потому что... это повлечет за собой... этот фильм ничего общего с реальностью не имеет.

Посмеялись, и хватит.

Жаль только, что нас так воспитывали. Когда то, что мы - украинцы - мы поняли только в 2014-м.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Олена КудренкоОлена Кудренко
Місце
Україна
Джерело
Джерело:Facebook Елены Кудренко
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
3
1
Смішно
2
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Файбер Моня
Файбер Моня
Тяжело нашей кобыле №3 кудрявке жилось в юности - её пытали берёзовым соком и русским языком! А ещё она страдала оттого, что носила грубую и неудобную школьную форму, а ведь ей так хотелось её скинуть и унестись аллюром вскачь в поля, где можно было вволю щипать хмельную траву..
Показати коментар повністю
Відповісти
1
2

Блоги / думки