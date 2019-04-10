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Олена Кудренко
Олена Кудренко
БлогерВсі статті автора

Кто есть кто, или Думать можно бесплатно

1.9тЧитати матеріал російською

ДУМАТЬ МОЖНО БЕСПЛАТНО.

Это звучит дико для тех, кому так легко навесить ярлыки:

- этот украл, а иначе откуда же у него машина и дом?

- эта сделала карьеру через постель. Ну не смешите - откуда у нее мозги?

- эти вышли на Майдан за деньги.

Ну не может уложиться в ватной голове мысль, факт - что думать можно бесплатно. Что развитая Личность осознает важность процессов в стране и понимает, что ее участие - дороже денег. И писать можно не "заказные" статьи, а просто то, что думаешь. И потом - если за европейское будущее Украины, то это за деньги написал. А если за Путина/Зеленского - то это искренне и бесплатно. Ну, логика - она же вещь упрямая?

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"Заказуху" у нас делают журналисты. Не все из них руководствуются моралью и совестью, но их работа оплачивается, и каждая статья должна принести копеечку. Это их профессия. И вот там - пространство для маневра. А блогер - это кто такой? Предприниматель, пенсионер, учитель, владелец крупной фирмы, строитель - у него день насыщенный, дети дома, собаки/кошки, презентации и дедлайн по сдаче проекта. Но он сел вечером и написал, потому что "болит". И написал бесплатно.

Жаль, а может и действительно замечательно, что история обозначила качество нашего населения. Показала - кто есть кто. Мое субъективное мнение - виноват совок, да, такие долгие отголоски советского мышления. Виновато соседство не с самым качественным на мораль и поступки соседом. Где нормальным считается похоронить семью после пожара в Кемерово, а потом взять деньги и стать депутатом, замяв событие и еще защитив виноватых. Как лох. Нормальным считается убить десяток тысяч украинцев - и сказать, что мы здесь ни при чем. Сказать, держа за руку малолетних детей в военной форме, с коляской-танком для парада "победы". Странной "победы".

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Зараженный организм, борющийся с заражением. Вот что у нас происходит. Лихорадит, шатает, накрывает с головой и еще не известно - ЧТО победит.

Не самоутверждайтесь на наш счет - те нездоровые, которые развешивают ярлыки.

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Автор
Олена КудренкоОлена Кудренко
Місце
Україна
Джерело
Джерело:Facebook Елены Кудренко
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