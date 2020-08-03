Ексглава СЗР залишив собі службове житло після відставки: журналісти розкрили схему

Відправлений нещодавно у відставку глава Служби зовнішньої розвідки Валерій Євдокимов пожертвував Держприкордонслужбі свою квартиру в Житомирі, щоб приватизувати службове житло в Києві.

Схему генерала розвідки з нерухомістю описали журналісти "Українських новин". Про благодійний вчинок ексглави СЗР вони дізналися з його декларації.

Відповіді на офіційні запити підтвердили цю інформацію, але журналісти знайшли одну цікаву деталь.

Квартиру, яку Євдокимову виділили в Києві як службову, після відставки він державі не повернув. Більш того, її виключили з числа службових, а колишній головний розвідник країни звернувся до адміністрації Держприкордонслужби за дозволом на її приватизацію.

Однак двічі приватизувати державне житло закон забороняє.

"Тому, мабуть, бажанням обійти цю норму, а не благодійним поривом і було викликано пожертвування у вигляді раніше приватизованої житомирської квартири генерала", - дыйшли висновку розслідувачі.

Вони припустили, що, використовуючи свій вплив, Євдокимов вигідно обміняв свою малоліквідну нерухомість в Житомирі на столичне житло.

"У скільки обійшовся державі такий "обмін у відповіді не вказується, але точно не одну сотню тисяч гривень", – сказано в публікації.

Її автори підкреслили, що в ході операції явно мало місце порушення статті 35 Житлового кодексу України, яка забороняє штучно погіршувати житлові умови, а такі громадянин не беруться на облік осіб, які потребують поліпшення житлових умов протягом п'яти років.

Реакція правоохоронних органів на сумнівну "рокіровку" зі службовими квартирами поки відсутня, відзначили журналісти.

У Держприкордонслужбі підтвердили, що отримали квартиру від Євдокимова (Українські новини)

Квартира ексглави СЗР в Києві була виключена зі службових (Українські новини)

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський призначив Валерія Кондратюка головою Служби зовнішньої розвідки України, звільнивши попереднього голову СЗР Валерія Євдокимова.