Ексглава Пскова і член компартії РФ: стало відомо, кого з депутатів Путіна не пустили в Україну

Чиновниками, яких сьогодні затримали українські прикордонники в аеропорту "Бориспіль", виявилися російські політики Ян Лузін, Валентин Малєтін і Юрій Гольман.

Про це OBOZREVATEL розповіли джерела в Держприкордонслужбі України. Там зазначили, що всі три є діячами регіонального значення.

"У "Бориспіль" прибув Ян Лузін, колишній глава адміністрації Пскова. Заявив, що мета поїздки туристична. Двоє інших, Валентин Малєтін і Юрій Гольман, сказали, що прилетіли на якусь конференцію", – сказало нам джерело.

Лузін та Гольман – представники партії "Єдина Росія", Малєтін – компартії РФ.

Зауважимо, що українські прикордонники відмовили у в'їзді в країну трьом російським політикам ввечері 22 січня. Один із них прилетів у "Бориспіль" рейсом із Лондона, проте підтвердити мету свого перебування не зміг.

Ще двоє намагалися пройти прикордонний контроль в пункті пропуску аеропорту "Київ (Жуляни)". Вони ввечері 22 січня прибули рейсом із Мінська.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 січня чотирьом російським артистам, які прибули в аеропорт Запоріжжя з польської Варшави, відмовили у в'їзді в Україну.

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