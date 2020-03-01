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1 березня • оновлено в 23:04
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Екскомандира "Айдара" Мельничука затримав Інтерпол. Відео

21.6т
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Колишнього командира батальйону "Айдар" та народного депутата 8 скликання Сергія Мельничука затримали на кордоні з Грецією.

Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook. За словами Мельничука, його затримали, бо раніше він був оголошений в міжнародний розшук російськими правоохоронцями.

Він розповів, що у відділку перебуває разом із вагітною дружиною та з 9-ти місячним сином. Разом із тим, за словами Мельничука, коментарів від посольства він досі не отримав.

Як повідомляв OBOZREVATEL, що 24-й окремий штурмовий батальйон "Айдар" був створений в травні 2014 по ініціативи тодішнього коменданта "Самооборони Майдану" Сергія Мельничука. До нього увійшли добровольці з "Самооборони" і "Правового сектора".

"Айдар" вважався одним з найбільш боєздатних батальйонів. Саме його бійці без втрат захопили місто Щастя.

Восени 2014 роки з'явилася доповідь міжнародної правозахисної організації Amnesty International, у якій вказувалося на причетність деяких бійців "Айдара" до викрадень людей, крадіжок, шантажу, вимаганням.

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Автор
Гліб Іванов
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
Правильно. Его отпустят, конечно, но пусть теперь ходит и ссыт я на каждом шагу, пiдор. Так будет со всей фашней
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Гоша Злой
Гоша Злой
Franta Bonanta, типа вас руснявых сцыкунов?)
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Гоша Злой
Гоша Злой
ну что тут сказать.... награда нашла героя сражений в раде а не на поле брани....
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