Колишнього командира батальйону "Айдар" та народного депутата 8 скликання Сергія Мельничука затримали на кордоні з Грецією.

Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook. За словами Мельничука, його затримали, бо раніше він був оголошений в міжнародний розшук російськими правоохоронцями.

Він розповів, що у відділку перебуває разом із вагітною дружиною та з 9-ти місячним сином. Разом із тим, за словами Мельничука, коментарів від посольства він досі не отримав.

Як повідомляв OBOZREVATEL, що 24-й окремий штурмовий батальйон "Айдар" був створений в травні 2014 по ініціативи тодішнього коменданта "Самооборони Майдану" Сергія Мельничука. До нього увійшли добровольці з "Самооборони" і "Правового сектора".

"Айдар" вважався одним з найбільш боєздатних батальйонів. Саме його бійці без втрат захопили місто Щастя.

Восени 2014 роки з'явилася доповідь міжнародної правозахисної організації Amnesty International, у якій вказувалося на причетність деяких бійців "Айдара" до викрадень людей, крадіжок, шантажу, вимаганням.

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