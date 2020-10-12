Степанов сказав, чому в Україні не введуть повторний локдаун
На ранок 12 жовтня в Україні зафіксовано понад 265 тис. випадків коронавірусної інфекції
Від COVID-19 померли 5015 осіб, понад 114 тис. повністю побороли хворобу
Серед померлих – троє дітей
Попри високу захворюваність на коронавірусну інфекцію, вводити жорсткий локдаун в Україні не будуть.
Якщо вдатися до таких заходів, у країні виникне інша проблема – економічна, заявив у ефірі "Сніданку з 1+1" міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
"Ми будемо посилювати заходи щодо карантинних обмежень, але вводити жорсткий локдаун, як був у березні, не будемо. Економіка не витримає", – сказав він.
На думку міністра, якби в березні та квітні не був введений локдаун, медична система вичерпала б себе за тиждень-два через недостатність ліжок для інфікованих у медичних закладах і через відсутність необхідного для пацієнтів обладнання.
Степанов укотре нагадав про важливість дотримання правил карантину, оскільки багато українців ставляться до обмежень легковажно.
"Наприклад, ми пропонуємо обмежувати роботу закладів харчування після 22 години. Потрібно, щоб ресторани працювали, а ця заборона допоможе зменшити кількість відвідувачів у вечірній час. Якщо раніше відправити дітей на канікули, то це допоможе зменшити кількість людей, які пересуваються. Ми робимо кроки, які допоможуть зменшити контакти між людьми, аби таким розірвати ланцюг поширення хвороб", – наголосив Степанов.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше заступник міністра охорони здоров'я України, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що для введення повного карантину в країні не варто прив'язуватися до якоїсь дати.
Він також зазначив, що вдаватися до таких кроків не доведеться, якщо всі будуть дотримуватися санітарних норм.
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов зазначив, що Україна поки не піде шляхом Ізраїлю і не вводитиме повторно повний локдаун.