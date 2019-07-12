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Екологія стала таким же виборчим інструментом, як гречка, - асоціації екологів

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Найбільші еко-асоціації України виступили проти використання екології у політичних цілях. Екологи, що об’єдналися, підписали меморандум про недопущення використання екології в політичних цілях.

Понад 16 найбільших професійних галузевих об'єднань і асоціацій України підписали меморандум про співпрацю, покликаний припинити використання теми екології в політичних цілях.

"Очевидно, в останні кілька років і до України дістався світовий тренд цинічного використання теми екології у комерційних і політичних цілях, нарівні зі зниженням тарифів і боротьбою з корупцією вже буденне сьогодення, яке ми спостерігаємо в ЗМІ, і є маніпулятивною передвиборчою технологією", - сказано в заяві PAEU (Професійної асоціації екологів), на ініціативу якої відгукнулися екологічні та галузеві асоціації.

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За словами екологів, все частіше спостерігається одностороннє висвітлення екологічної інформації, а перед виборами – теми, які багато років не викликали занепокоєння у населення, раптово стали токсичними. Виникли цілі об'єднання експертів, які заробляють політичні бали на критиці подібних тем.

До ініціативи Професійної асоціації екологів приєдналися Асоціація підприємств у сфері поводження з небезпечними відходами, Біоенергетична асоціація, Вітроенергетична асоціація, Асоціація сонячної енергетики, Центр енергетичної безпеки та інші.

На думку підписантів, небезпека використання екологічної теми у політичних цілях полягає у тому, що реальні екологічні проблеми, якими необхідно займатися на державному рівні, при цьому замовчуються.

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Місце
Україна
Тег
Екологія
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