Сложно было вместить в один текст всю палитру эмоций и переживаний, которые я получил в бандеровском, не асвабажденном от прав человека, Запорожье. Поэтому на этом тексте о поездке и отпуске к фошиздам трилогия заканчивается. Ща попробую немножко описать, что такое ехать от Хунты в дикие земли.

Итак, церемония прощания с Запорожьем была простая: мы всей толпой пошли в кино. На 11 ночи у нас был фильм. Фильм дублировался на Украинском языке, но мои ватаны знакомые не бились в истерике, никто не получил инфаркт или травму - все спокойно досмотрели фильм до конца и все было понятно. Для дебилов из е*еней рф повторяю: русскоговорящие

жители Запорожья спокойно идут и смотрят фильмы на Украинском. И платят за это деньги. Свои деньги. Приведите подобный пример в рф в сфере киноиндустрии или признайтесь, что у вас проблемы с головой.

Русскоговорящие челюсти ватанов выдержали удар Украинского языка. Но самое страшное было впереди: мало того, что хазяин арендуемого нами жилья постоянно подъе*ывал ватанов, мол - а в Донецке вы б сейчас смотрели киселева или на морду захарченко, так еще и в час ночи мы тупо решили пройтись по Запорожью. У ватанов был лютый а*уй: ты никому не нужен ночью, тебя никто не хочет остановить за то шо ты убил Мертвое море и т. д. Хочешь гулять ночью? Гуляй себе. Только не быкуй на улице и все у тебя будет хорошо. Знаете, в чем разница между влюбленной парочкой на лавочке в Запорожье и в Донецке? Все просто: вне оккупации - это просто пара молодых людей, а в Донецке - это американские шпийоны. Моей знакомой вате нечем было крыть то, что молодость в Донецке - это аналог ламборджини хантымансийского производства: оно вроде и машина, но разница очевидна и понятна всем. Ну,кроме ватных идиотов, верящих в то, что именно жители саранска в рф

могут перекрыть газ Хунте, ибо у каждого из них есть краник в квартире.

Ватаны ходили уныло по улице, дух свободы и понимание того, что у тебя есть права - это очень сильные чувства. Видно было, как бандеровский червяк стучал в пустые головы идиотам и говорил: ну вы не алени, а? Ну и где тут вешают москалей? Зомбанутые были в шоке и прострации, ведь картинка не сходилась с тем, что им показывают каждый

день по дебиловизору.

Хазяин арендованной нами квартиры решил добить ватанов в 1.30 ночи тем, что если оформить субсидию, то и пенсионеры, и обычные жители, платят вообще смех + в отличие от оккупированных никому не обрубывают электрику и воду. Это был абсолютный удар под дых кремлевской пропаганде,ведь криков о дорогой коммуналке немерено, но ни одна

киселевская тварь не рассказывает о возможности оформить субсидию.

2 часа ночи - пошли в супермаркет за мороженым. Ватаны облизывались, когда на ценнники смотрели, ведь по сравнению с Донецком, продукты были бесплатными. Кстати, с часу до 2 ночи мы не встретили ни одного идиота с автоматом, не услышали ни одного залпа из артиллерии из жилсектора. Мы тупо зашли в магазин и вышли без страха того, что работники супермаркета настучат на нас, ибо диверсанты пришли тариться жрачкой

Круглосуточные аптеки тоже стали откровением для верующих в распятого мальчика, ведь в оккупации в аптеки после 23 00 ходят только американские шпийоны, а в Донецке... В Донецке люди не болеют после 23 00. Нельзя болеть в такое время, ибо диверсантом станешь и поедешь на подвал признаваться в этом.

Рано утром сели на машину времени, которая должна была нас доставить в оккупацию и поехали домой. Доехали до блок-поста быстро Украинского. Ватаны затарились хунто-жратвой, несмотря на всю ненависть к Украине. Сам процесс скупки хунто-еды напоминал вегетарианца, который набирает мяса на шашлык, ибо оно дешевое. Дно, одним словом. Днище.

Спокойно и непринужденно проехали блок-посты Хунты. Ни одного бухого солдата, никто никого на*уй не посылает, все выбриты и в чистой форме. Ни одного слюнявого взгляда, как у бибизян, которые стоят на блок-постах у орков, типу - как я вам завидую, шо вы можете кататься туда-сюда, но не скажу. На нулевом посту и на первом нам везде пожелали счастливой дороги, причем и на русском языке, и на Украинском.

Приїхавши на блок-пост коллаборантів, ми чітко зрозуміли - лафа скінчилася. Тепер ми знову ніхто і звати нас ніяк. На нульовому посту в нашому автомобілі шукали мінімум танк, бо

обшукували так, ніби колись знайшли його в багажному відділенні однієї з автівок, що перетинала лінію розмежування.

Крики, матюки, перегар, сморід навкруги від тих, хто в формі, явно вказували на те, шо духовність су*а аж зашкалює і біндер нема. Не залишало відчуття того, що це якийсь божевільний сон з пришелепкуватими акторами ,які десь вкрали зброю. Перепад настрою був такий, ніби ти їдеш на років 200 назад, хоча в руках в тебе телефон 2018 року випуску, але ти не можеш нічого зробити з цим.

Коли дебіл з колорадкою запитав чи везе хтось зброю чи наркотики, я ледве не відповів, шо так, всьо є: дешеві гаубиці по 50 грн, 2 кіло коксу з собою і трохи гранат, везем все для особистого використання, просто шоб було. Але... Але про що розмовляти з двуногою твариною, в якої погляд типу - порожнє відро? Не було сенсу шуткувати з недоумком, в якого в руках автомат.

Навіть в зверненнях до цивільних абізяни програвали всУ в одні ворота: Воїни звертались завжди на Ви, пришелепкуваті до всіх на ти. Дикуни зі зброєю можуть тебе тупо пристрелити без будь-якої причини на це, всі ,хто в'їжджали в окупацію про це знають. Це давить на психіку неймовірно, навіть зомбанутим.

Мене запросили в кабінку мигиби на допит. Там запитали чого їздив до Хунти. Я сказав шо в відпустку їздив. Коли в мене запитали, чого не в Сєдово в окупацію не їздив. Чесно, ледве стримався шоб не гаркнути: - бо це не відпустка, коли комендантська година і коли дебіли з

автоматами ходять по вулицям. Але... Але кому там про це пояснювати? Ну не зрозуміє ніколи мешканець воркути, шо кричати Амєрікє піз*єц і самому ж стояти в черзі за айфоном - це як мінімум дно.

Мораль: у Хунти було весело та спокійно. Я хоч трохи виспався, бо дебілів, які по п'яні бачать зірку смерті в небі Макіївки немає на вулицях. Цініть те, що вже є у вас. Мирне спокійне життя без російських окупантів - це класно і круто. Не забувайте про те, якою ціною це життя для вас бережуть Наші хлопці в окопах.

P.S. Хочешь помочь русскому мальчику приехать в гробу домой с Донбасса? Это просто - инструкции на сайте http://hunta.in.ua/