Єдина церква в Україні: до ПЦУ увійшли ще дві громади

У Хмельницькій області в селі Бокиївка Волочиського району дві релігійні громади (колишні УПЦ КП "Різдва Божої Матері" і УПЦ МП ікони Божої Матері "Призри на смирення") вирішили об'єднатися в одну, і відноситись до Хмельницької єпархії Православної церкви України.

Про це повідомив митрополит Хмельницький і Кам'янець-Подільський Антоній (Махота) на своїй сторінці в Facebook. За його словами, місцеві жителі вирішили залишити священиком протоієрея Володимира Биха (УПЦ КП).

"Священик МП село залишив і передав ключі від храму об'єднаній громаді. На Свято Різдва Христового заплановано два богослужіння - в капличці, яка належала УПЦ КП, та в храмі, побудованому фундатором Іваном Васильовичем Сібігою, якій чимало приклав зусиль для єднання села", – пише митрополит .

Митрополит Хмельницький і Кам'янець-Подільський Антоній cerkva-km.info

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