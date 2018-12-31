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Єдина церква в Україні: до ПЦУ увійшли ще дві громади

1.6тЧитати матеріал російською

У Хмельницькій області в селі Бокиївка Волочиського району дві релігійні громади (колишні УПЦ КП "Різдва Божої Матері" і УПЦ МП ікони Божої Матері "Призри на смирення") вирішили об'єднатися в одну, і відноситись до Хмельницької єпархії Православної церкви України.

Про це повідомив митрополит Хмельницький і Кам'янець-Подільський Антоній (Махота) на своїй сторінці в Facebook. За його словами, місцеві жителі вирішили залишити священиком протоієрея Володимира Биха (УПЦ КП).

"Священик МП село залишив і передав ключі від храму об'єднаній громаді. На Свято Різдва Христового заплановано два богослужіння - в капличці, яка належала УПЦ КП, та в храмі, побудованому фундатором Іваном Васильовичем Сібігою, якій чимало приклав зусиль для єднання села", – пише митрополит .

Митрополит Хмельницький і Кам'янець-Подільський Антоній

Митрополит Хмельницький і Кам'янець-Подільський Антоній

cerkva-km.info

Новини
''Усе село в сльозах!'' Прихід ПЦУ заявив про погрози від УПЦ МП

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Парафії з Вінниці почали масово приєднуватися до ПЦУ. Так, спочатку про рішення розповіли парафіяни Свято-Преображенського собору. Митрополит Вінницький і Барський Симеон заявив, що тепер він служить незалежній церкви, і закликав людей слідувати за ним.

  • 19 грудня перша церковна громада Чернівецької області в селі Шишківці Кіцманського району вирішила перейти під патронат ПЦУ.

  • 21 грудня ще три парафії у Вінницькій області перейшли до новоствореної ПЦУ. На цей крок пішли в храмі святої великомучениці Параскеви села Тютьки, а також парафії сіл Рівець і Коло-Михайлівки.

  • У той же день подібне рішення прийняв перший прихід на Закарпатті в селі Минай.

  • 24 грудня до ПЦУ приєдналися ще три громади УПЦ МП у Львівській області та п'ять – у Вінницькій.

  • А 26 грудня стало відомо про аналогічне рішення Свято-Миколаївської парафії с. Доброгорща в Хмельницькому районі.

  • 27 грудня приєдналися два прихода в Вінницькій області та один у Тернопільській.

Читайте всі новини по темі "Незалежність УПЦ" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Незалежність УПЦ
Місце
УкраїнаХмельницький
Теги
церковний конфліктєдина церкваУПЦ КПУПЦ МП
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