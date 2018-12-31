Єдина церква в Україні: до ПЦУ увійшли ще дві громади

У Хмельницькій області в селі Бокиївка Волочиського району дві релігійні громади (колишні УПЦ КП "Різдва Божої Матері" і УПЦ МП ікони Божої Матері "Призри на смирення") вирішили об'єднатися в одну, і відноситись до Хмельницької єпархії Православної церкви України.
Про це повідомив митрополит Хмельницький і Кам'янець-Подільський Антоній (Махота) на своїй сторінці в Facebook. За його словами, місцеві жителі вирішили залишити священиком протоієрея Володимира Биха (УПЦ КП).
"Священик МП село залишив і передав ключі від храму об'єднаній громаді. На Свято Різдва Христового заплановано два богослужіння - в капличці, яка належала УПЦ КП, та в храмі, побудованому фундатором Іваном Васильовичем Сібігою, якій чимало приклав зусиль для єднання села", – пише митрополит .
Митрополит Хмельницький і Кам'янець-Подільський Антоній
cerkva-km.info
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Парафії з Вінниці почали масово приєднуватися до ПЦУ. Так, спочатку про рішення розповіли парафіяни Свято-Преображенського собору. Митрополит Вінницький і Барський Симеон заявив, що тепер він служить незалежній церкви, і закликав людей слідувати за ним.
19 грудня перша церковна громада Чернівецької області в селі Шишківці Кіцманського району вирішила перейти під патронат ПЦУ.
21 грудня ще три парафії у Вінницькій області перейшли до новоствореної ПЦУ. На цей крок пішли в храмі святої великомучениці Параскеви села Тютьки, а також парафії сіл Рівець і Коло-Михайлівки.
У той же день подібне рішення прийняв перший прихід на Закарпатті в селі Минай.
24 грудня до ПЦУ приєдналися ще три громади УПЦ МП у Львівській області та п'ять – у Вінницькій.
А 26 грудня стало відомо про аналогічне рішення Свято-Миколаївської парафії с. Доброгорща в Хмельницькому районі.
27 грудня приєдналися два прихода в Вінницькій області та один у Тернопільській.
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