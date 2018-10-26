Єдина церква: Філарет пояснив, що буде з Лаврами і храмами Московського патріархату

Після об'єднання української церкви храми Московського патріархату залишаться в російській церкві, але матимуть право приєднаються до УПЦ добровільно.

"Вони будуть мати вільний вибір. Ніякого насильства не буде", - запевнив на прес-конференції предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет.

Він пояснив, що храми і приміщення належать громаді, і якщо громада переходить в Українську церкву, то вона перейде зі своїм храмом, а якщо залишається в російській, то і храм залишається з ними.

Патріарх Філарет і Євстратій Зоря

"Що стосується Лавр. По-перше, Лаври всі на території України, а значить вони є українською святинею. Але перехід в УПЦ з російської церкви може бути тільки добровільним. Братія Лавр повинні добровільно вибрати Українську церкву. Я вірю, що рано чи пізно Лаври перейдуть в УПЦ без будь-якого насильства. Скільки часу треба - не знаю, але те, що будуть в Українській церкві - немає сумніву. Зараз будемо терпіти, терпіли більше, потерпимо трохи", - заявив Філарет.

Він також пояснив механізм переходу з однієї церкви в іншу:

"Якщо 2/3 парафії проголосують за те, щоб залишитися в російській церкві, то так і буде. Якщо ж 2/3 переголосують за українську церкву - то храм з парафіянами перейде в українську церкву. Якщо ж не буду 2/3 - все залишається як є, тобто, парафія залишається в МП".

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Філарет пояснив, хто може перешкодити створенню єдиної УПЦ.