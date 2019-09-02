Коррупционный ЕДАПС не тонет. В новом обличии его тянет на политическую поверхность глава президентской партии "Слуга народа" Давид Арахамия. Единственный вопрос, который возникает: он делает это по глупости и незнанию - или все же из корыстных побуждений?

В 2010-х годах я был одним из тех, кто с еще несколькими людьми боролся с этим коррупционным спрутом. Напомню, тогда печально известный ЕДАПС навязал людям так называемые документы строгой отчетности. Одних только голограмм было 88 видов, также были введены марки и прочее.

За каждое такое "новшество" ЕДАПС вытягивал с одного клиента в среднем 100 гривен, и по итогам года собственникам удавалось выжимать с людей около 8 млрд гривен.

И так - из года в год!!!

По тогдашнему курсу 8 гривен за доллар – это порядка $1 миллиарда.

Все эти деньги шли в карман некоему господину Юрию Сидоренко, который покинул Украину в 1993 году из-за проблем с законом. Его партнером по схеме был Василий Грицак, который стал ее главным лоббистом.

Если бы нам в свое время не удалось убедить власти и развалить монстра, то сейчас голограммы клеили бы даже на туалетную бумагу. Мне не хочется даже вспоминать, сколько грязи вылили тогда на меня лоббисты коррупционного клондайка.

Сейчас все повторяется. Поводом послужила статья на OBOZREVATEL о компании IIG – реинкарнации старого коррупционного ЕДАПС. Ведь у руля новой корпорации стоят все те же лица, которые наживались на украинцах в ликвидированной "кормушке".

Я уверяю, что не испугался коррупционеров тогда – не испугаюсь и сейчас. Но все же подчеркну, что имел надежду на то, что новая власть зашла в свои кабинеты несколько с другими целями, чем "попередники" десять лет назад.

В этой связи я обращаюсь к СБУ и ГБР провести расследование по факту попытки господина Арахамии вернуть ЕДАПС для сколачивания состояний за счет украинских граждан. К тому же появились свидетельства нескольких человек о том, что Арахамия в присутствии президента и его соратников заявил, что я, министр внутренних дел Арсен Аваков и бывший директор полиграфкомбината "Украина" якобы получаем по $5 c паспорта каждого украинца.

Я обращаюсь к тем, кто слышал эти слова, с просьбой публично подтвердить их, а также требую от главы СБУ Ивана Баканова провести необходимое расследование, подтвердив или опровергнув слова г-на Арахамии.

Также я обращаюсь к господину Арахамии с просьбой ответить на два вопроса: правда ли, что он летал в ОАЭ, где сидит в изгнании господин Сидоренко? И о чем они там договорились?

Кроме того, господин Арахамия, я помню ваше интервью, в котором вы рассказали о продаже своей доли в компании Template Monster за $100 миллионов.

Новини Фукс наживается на украинцах

Я достаточно неплохо разбираюсь в ІТ и поэтому понимаю, что компания такого уровня стоит не более $2 миллионов. Отсюда вопрос: кто вам заплатил лишние $98 миллионов? Случайно не господин Сидоренко? Кроме того, меня интересует, уплатили ли вы в полном объеме налоги с этой сделки? Расскажите, где, в какой стране…

Конечно, я понимаю, что Давид Арахамия – представитель президентской партии власти, за которую отдали свои голоса большинство украинцев. Однако я уверен, что люди голосовали за обязательства народных избранников изменить страну, а не за продолжение старых коррупционных схем. И я готов помочь не допустить этого, чего бы мне это ни стоило.

Г** в воде не тонет?

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