Є небезпека: українців попередили про складні погодні умови

Українців попередили про небезпеку утворення селей на території Карпат через сильні зливи, які прийдуть в Україну з понеділка, 11 червня.

Як написала на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталія Діденко, північний циклон у найближчі два дні принесе дощі з грозами та навіть зливи з градом і шквалами на західну й північну Україну.

"Сьогодні (11 червня. - Ред.) опади пройдуть переважно в західних областях, а вже найближчої ночі просунуть до північної частини", - розповіла вона.

"У місцях проходження сильних злив можливе формування значного місцевого та схилового стоку, в горах загроза утворення селей. Тому тим, хто відпочиває в Карпатах, особливо подорожує горами - будьте уважними та обережними", - попередила Діденко.

Також, за її словами, зливи з грозами можуть вплинути на артеріальний тиск і викликати головний біль і сонливість.

"Крім парасольок, киньте в сумку звичні вам засоби для фізичної та душевної рівноваги і відповідні ліки", - порадила синоптик.

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