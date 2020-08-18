Є два Кравчуки, – Казанський про роботу першого президента в ТКГ

Заяви глави української делегації в ТКГ із врегулювання ситуації на Донбасі Леоніда Кравчука в пресі та його поведінка на дипломатичному фронті відрізняються, як дві різні людини.

Про це в коментарі OBOZREVATEL заявив представник ОРДЛО в делегації України в Тристоронній контактній групі, блогер Денис Казанський. За його словами, на внутрішніх нарадах "все бачиться абсолютно адекватним", а до публічних виступів першого президента країни є питання.

"Є два Кравчуки: один, який виступає десь публічно по телевізору, а інший, який щось говорить в особистому спілкуванні. Те, що він заявляє в інтерв'ю, – це питання до нього. А на тих внутрішніх нарадах, на яких ми говоримо, поки що все бачиться абсолютно адекватно.

Зрозуміло, що в публічній сфері говориться одне, скажімо, якісь дипломатичні речі, а між собою розмова ведеться трохи по-іншому", – сказав Казанський.

Як писав OBOZREVATEL:

Леонід Кравчук раніше повідомив, що Українська делегація в Тристоронньої контактній групі запропонує кілька варіантів переговорів із представниками ОРДЛО. Зокрема, вони можуть пройти в форматі круглих столів.

Кравчук також сказав, що Україні була б вигідно підписати зі сторонами переговорів, зокрема і з Росією, новий комплекс заходів із безпеки.

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