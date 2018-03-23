Є два фаворити: стало відомо, кого українці бачать новим прем'єром

10,5% українців виступають за призначення прем'єр-міністром лідера партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко.

Про це свідчать результати опитування, проведеного центром соціальних досліджень "Софія", передають "Українські Новини".

Респондентам надали список політиків і просили вказати, хто на їхню думку міг би очолити уряд і успішно вирішувати економічні та соціальні проблеми в Україні.

Друге місце з 10,1% голосів набрав діючий прем'єр Володимир Гройсман, третє - співголова фракції "Опозиційний блок" Юрій Бойко (8,7%), четверте - лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко (6%), а п'яте - лідер радикальної партії Олег Ляшко (5,4%).

При цьому 4,8% респондентів хотіли б бачити прем'єром мера Львова Андрія Садового, 2% - лідера ВО "Свобода" Олега Тягнибока, 1,3% - лідера "Руху Нових сил" Михайла Саакашвілі, 1,1% - мера Києва Віталія Кличка, ще по 1% - народного депутата Дмитра Яроша і колишнього прем'єра Арсенія Яценюка.

Крім того, 0,6% респондентів бачать на посаді прем'єра скандального народного депутата Надію Савченко.

13,5% опитаних відповіли, що крісло прем'єра повинен зайняти інший політик, а 17,8% вважають, що таких, хто може займати цю посаду, на даний момент немає. 16,8% не змогли відповісти на питання

Дослідження проводилося з 9 по 16 березня. Всього було опитано 2 010 повнолітніх жителів у всіх областях України, крім окупованих Криму і Донбасу, методом особистого інтерв'ю.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше стало відомо, що майже 40% українців не знають, за кого голосувати на виборах.