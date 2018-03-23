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Є два фаворити: стало відомо, кого українці бачать новим прем'єром

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10,5% українців виступають за призначення прем'єр-міністром лідера партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко.

Про це свідчать результати опитування, проведеного центром соціальних досліджень "Софія", передають "Українські Новини".

Респондентам надали список політиків і просили вказати, хто на їхню думку міг би очолити уряд і успішно вирішувати економічні та соціальні проблеми в Україні.

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Друге місце з 10,1% голосів набрав діючий прем'єр Володимир Гройсман, третє - співголова фракції "Опозиційний блок" Юрій Бойко (8,7%), четверте - лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко (6%), а п'яте - лідер радикальної партії Олег Ляшко (5,4%).

При цьому 4,8% респондентів хотіли б бачити прем'єром мера Львова Андрія Садового, 2% - лідера ВО "Свобода" Олега Тягнибока, 1,3% - лідера "Руху Нових сил" Михайла Саакашвілі, 1,1% - мера Києва Віталія Кличка, ще по 1% - народного депутата Дмитра Яроша і колишнього прем'єра Арсенія Яценюка.

Крім того, 0,6% респондентів бачать на посаді прем'єра скандального народного депутата Надію Савченко.

13,5% опитаних відповіли, що крісло прем'єра повинен зайняти інший політик, а 17,8% вважають, що таких, хто може займати цю посаду, на даний момент немає. 16,8% не змогли відповісти на питання

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Дослідження проводилося з 9 по 16 березня. Всього було опитано 2 010 повнолітніх жителів у всіх областях України, крім окупованих Криму і Донбасу, методом особистого інтерв'ю.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше стало відомо, що майже 40% українців не знають, за кого голосувати на виборах.

Читайте всі новини по темі "соціологічні опитування" на сайті "Обозреватель".

Тема
соціологічні опитування
Особи
Юлія ТимошенкоВолодимир ГройсманЮрій БойкоАнатолій ГриценкоОлег Ляшко
Місце
Україна
Об'єкт
Кабінет Міністрів України
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