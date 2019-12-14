Є 45 млн? В Україні почали проводити перепис населення

В Україні розпочався другий етап пробного перепису населення. Його проводять у частині Оболонського району столиці та в селищі Пісківці на Київщині.

Таким чином в країні готуються до загальноукраїнського опитування, який має показати, чи в Україні 45 мільйонів мешканців, повідомляє ТСН.

Жителі Оболоні та Пісківців вже внесли всю інформацію про себе онлайн. Теперь по квартирам почали ходити переписувачі – вони зачитують із півтора десятка запитань, які розроблені заздалегідь в управлінні статистики, а усі дані вносять до спеціальної програми в планшеті.

В Україні почався пробний перепис населення

Як зазначила керівниця головного управління статистики у Києві Раїса Віленчук, перепис населення дає унікальну інформацію.

"Ну припустимо, крім того, що людина каже, коли вона народилася, де вона народилася, громадянство її, родинні стосунки, сімейний стан, освіта, джерела існування людини і великий блок питань щодо міграції", – зазначила вона.

Пробний перепис населення триватиме до 23 грудня, його результати оприлюднять у лютому. За законом кожен житель обов'язково мусить пройти опитування - якщо немає бажання відповідати на запитання в оселі, можна завітати до спеціально обладнаних дільниць, адреси яких є в під'їздах будинків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Дубілет розповів, що в Україні в 2020 році проведуть "електронний" перепис населення. Для цього будуть використовувати дані про сім-карти, які нададуть мобільні оператори. За його словами, він обійдеться на 2 млрд гривень дешевше, ніж збиралися витратити спочатку (близько 3,4 млрд гривень).

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