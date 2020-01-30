"Дзвіночки тоталітаризму": офіцеру ЗСУ оголосили догану за критику Зеленського у Facebook

Офіцеру Збройних сил України оголосили сувору догану за пост із критикою на адресу президента Володимира Зеленського.

Відповідний документ із підписом командувача Сухопутними військами ЗСУ Олександра Сирського опублікувала юристка, громадська активістка Анна Пашкіна на своїй сторінці у Facebook. Пізніше скандальний наказ і сам пост про нього зникли з її сторінки.

"Тим часом військовому оголосили "сувору догану" за пост у Facebook з критикою Володимира Зеленського як президента. Там далеко ще до тоталітаризму?" – обурилася Пашкіна.

Показово, що рішення командування щодо майора, який критично висловився про Зеленського, було ухвалено на основі доносу, написаного сержантом ЗСУ.

Донос на офіцера ЗСУ Facebook Анни Пашкіної

ЗСУ й Зеленський

"За порушення військової дисципліни й неналежне дотримання вимог статті 49 Закону України "Про Статут внутрішньої служби ЗСУ" і статті 4 Закону України "Про Дисциплінарний статут ЗСУ", на офіцера відділення інформаційної протидії оперативного управління штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ майора... накласти дисциплінарне стягнення – сувору догану", – йдеться в наказі командувача Сухопутними військами ЗСУ.

Офіцеру ЗСУ оголосили сувору догану за пост про Зеленського Facebook Анни Пашкіної

Офіцеру ЗСУ оголосили сувору догану за пост про Зеленського Facebook Анни Пашкіної

Скандал розгнівав багатьох українців, і вони забили на сполох, оскільки побачили в ньому відгомін тоталітарних методів боротьби з інакомисленням.

"Така реакція – це явно дзвіночки тоталітаристських замашок. І ці дзвіночки дзвонять все частіше", "Важко це усвідомити", "Це треш. Чергові дзвіночки тоталітаризму", "Ви так, хлопчики, далеко зайдете, пружина ж має межу стиснення", "Головне правило диктатури – обмежити доступ до вільної інформації й зробити інформаційний фон, потрібний владі! Я вас всіх вітаю – у нас вже диктатура "зелених чоловічків", "Так це означає, що рота не можна розтуляти?! Назад у минуле?! Радянські закони знову?!" – обурюються громадяни.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

виступаючи на круглому столі, полковник Олексій Ноздрачов заявив, що ЗСУ нібито готові реінтегруватися з російськими окупантами і терористами "Л/ДНР", але цьому заважають ветерани.

Його слова викликали хвилю обурення серед захисників України і патріотів.

У Генштабі ЗСУ запевнили, що заява Ноздрачова не є офіційною позицією військового відомства.

Сам Ноздрачов спочатку заявив, що його слова вирвали з контексту, а потім записав відеозвернення з вибаченнями.

Пізніше стало відомо, що на час розслідування Ноздрачова відсторонили від посади.

В результаті Головне управління Військової служби правопорядку ЗСУ провело розслідування за фактом висловлювань Ноздрачова й ухвалило рішення понизити його на посаді, але без пониження у званні й звільнення.

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