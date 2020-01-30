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30 січня • оновлено в 11:47
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"Дзвіночки тоталітаризму": офіцеру ЗСУ оголосили догану за критику Зеленського у Facebook

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Офіцеру Збройних сил України оголосили сувору догану за пост із критикою на адресу президента Володимира Зеленського.

Відповідний документ із підписом командувача Сухопутними військами ЗСУ Олександра Сирського опублікувала юристка, громадська активістка Анна Пашкіна на своїй сторінці у Facebook. Пізніше скандальний наказ і сам пост про нього зникли з її сторінки.

"Тим часом військовому оголосили "сувору догану" за пост у Facebook з критикою Володимира Зеленського як президента. Там далеко ще до тоталітаризму?" – обурилася Пашкіна.

Показово, що рішення командування щодо майора, який критично висловився про Зеленського, було ухвалено на основі доносу, написаного сержантом ЗСУ.

Донос на офіцера ЗСУ

Донос на офіцера ЗСУ

Facebook Анни Пашкіної

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ЗСУ й Зеленський

ЗСУ й Зеленський

"За порушення військової дисципліни й неналежне дотримання вимог статті 49 Закону України "Про Статут внутрішньої служби ЗСУ" і статті 4 Закону України "Про Дисциплінарний статут ЗСУ", на офіцера відділення інформаційної протидії оперативного управління штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ майора... накласти дисциплінарне стягнення – сувору догану", – йдеться в наказі командувача Сухопутними військами ЗСУ.

Офіцеру ЗСУ оголосили сувору догану за пост про Зеленського

Офіцеру ЗСУ оголосили сувору догану за пост про Зеленського

Facebook Анни Пашкіної

Офіцеру ЗСУ оголосили сувору догану за пост про Зеленського

Офіцеру ЗСУ оголосили сувору догану за пост про Зеленського

Facebook Анни Пашкіної

Скандал розгнівав багатьох українців, і вони забили на сполох, оскільки побачили в ньому відгомін тоталітарних методів боротьби з інакомисленням.

"Така реакція – це явно дзвіночки тоталітаристських замашок. І ці дзвіночки дзвонять все частіше", "Важко це усвідомити", "Це треш. Чергові дзвіночки тоталітаризму", "Ви так, хлопчики, далеко зайдете, пружина ж має межу стиснення", "Головне правило диктатури – обмежити доступ до вільної інформації й зробити інформаційний фон, потрібний владі! Я вас всіх вітаю – у нас вже диктатура "зелених чоловічків", "Так це означає, що рота не можна розтуляти?! Назад у минуле?! Радянські закони знову?!" – обурюються громадяни.

Офіцеру ЗСУ оголосили догану за критику Зеленського

Офіцеру ЗСУ оголосили догану за критику Зеленського

Офіцеру ЗСУ оголосили догану за критику Зеленського

Офіцеру ЗСУ оголосили догану за критику Зеленського

Офіцеру ЗСУ оголосили догану за критику Зеленського

Офіцеру ЗСУ оголосили догану за критику Зеленського

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особи
Володимир Зеленський Олександр Сирський
Місце
Україна
Теги
Збройні сили України Facebook
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Коментарі
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Турейчук Андрій
Турейчук Андрій
Там не просто рапорт сержанта, а ціла моніторингова група. Тобто вже створені групи для стеження за громадянами. Групи для стеження за виконанням обіцянок зе ще не створили?
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Технар Олександр
Технар Олександр
Ліберальна демократія плавно переходить в ліберальний тоталітаризм. При цьому зберігається видимість демократії. В Росії цей процес завершився, ліберальний тоталітаризм вже сформувався, в Україні ліберальний тоталітаризм на стадії формування. Лібералізм, як ідеологія, вже відходить в минуле, находиться в стадії глибокої кризи, з ціллю самозбереження ліберальна система використовує тоталітарні методи. Ліберали, які прийшли до влади в Україні, виявилися не здатними успішно керувати державою, а тому для збереження при владі застосовують тоталітарні методи.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Офицер не может "критиковать" главнокомандующего! Армия без субординации - это вооруженная бaндa. Если у офицера в одном месте не держится - пусть выходит в отставку и критикует на здоровье
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Иванович Юрий
Иванович Юрий
Кристина Стефанова, квочка, что ты знаешь о субординации?
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