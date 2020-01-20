Дзвін бив 50 разів: в Україні вшанували пам'ять Героїв ДАП

У День пам'яті оборони ДАП, 20 січня, у дзвін біля Зали Пам'яті загиблих захисників України били 50 разів. Кожен удар відповідав воїну, який віддав життя за Україну в боях проти російських окупантів у 2015 році. З них 49 ударів – за Героїв, які загинули в аеропорту.

На сторінці Міністерства оборони, а також Офісу президента України з'явилися фото і відео з жалобних заходів (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

На них прийшли родини загиблих воїнів, а також перші особи країни. Так, квіти до стели пам'яті поклали президент України Володимир Зеленський, міністр оборони Андрій Загороднюк і начальник Генерального штабу ЗСУ Руслан Хомчак.

Зеленський, Загороднюк і Хомчак поклали квіти до меморіалу Скріншот відео

В Україні вшанували пам'ять Героїв ДАП Скріншот відео

Зеленський, Загороднюк і Хомчак поклали квіти до меморіалу Скріншот відео

"У Міноборони України вшанували пам'ять героїв-"кіборгів" – захисників донецького аеропорту. Дзвін пам'яті пролунав 50 разів... 49 ударів звучать за захисниками ДАПу... Вічна слава українським Героям!" – написали на сторінці Міноборони.

Також про жалобну дату нагадав на своїй сторінці у Facebook офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц).

"Сьогодні 50 раз пролунав дзвін... В цей день 50 Героїв віддали найцінніше – своє життя за мирне небо і єдину Україну... Біль... Вічна пам'ять", – написав він.

В Україні вшанували пам'ять Героїв ДАП Facebook Міноборони

В Україні вшанували пам'ять Героїв ДАП Facebook Міноборони

Дзвін лунав 50 разів Facebook Анатолія Штефана

Дзвін лунав 50 разів Facebook Міноборони

В Україні вшанували пам'ять Героїв ДАП Facebook Міноборони

Вшанувати пам'ять воїнів прийшли їхні близькі Twitter Офісу президента

Пам'ятний мітинг біля Міноборони Twitter Офісу президента

Вшанувати пам'ять воїнів прийшли їхні близькі Twitter Офісу президента

Пам'ятний мітинг біля Міноборони Twitter Офісу президента

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у заходах з ушанування пам'яті військовослужбовців, які в цей день 2015 року загинули при обороні Донецького аеропорту під час війни на сході України.



Детальніше: https://t.co/S3GqNxgq4e pic.twitter.com/IzqSPCuSSX — Офіс президента (@APUkraine) January 20, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 січня, в День пам'яті "кіборгів" ДАП, Зеленського розкритикували за занадто пізній пост про подвиги понад 200 Героїв, які ціною власного життя захистили незалежність України. Президент відреагував на жалобну дату тільки о 17:25 і був підданий осуду багатьма українцями.

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