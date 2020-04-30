Дядько пив, бив і приставав: друг сім'ї розкрив несподівані подробиці про життя матері і дочки з Харківщини

Близький друг сім'ї мешканки Харківської області Тетяни П'янової, яка нібито відрізала голову своїй 11-річній доньці Христині, розповів, що відносини між матір'ю і дитиною були хороші.

За його словами, Тетяна нібито обожнювала свою дочку, на всі свята вони разом кудись їздили, часто один одному готували, вона відвідувала всі шкільні збори і завжди "переживала за те, щоб Христина не гуляла допізна", пише "Типовий Харків".

Чоловік, який побажав залишитися анонімом, розповів, що загибла Христина – дочка Тетяни від першого шлюбу. Після розлучення Тетяна з дитиною переїхали в Подвірки, жили з батьком і братом Тетяни – Антоном. Після смерті батька Тетяна і її брат Антон поділили будинок навпіл, і продовжували жити разом.

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За його словами, Тетяна не була в запоях, а випити могла "максимум на свята". До наркоманів і наркотиків ставлення у неї "презирливе".

Разом з тим, дядько Христини Антон навпаки – багато пив, виносив з дому каструлі і сковорідки, щоб здати їх на металобрухт. До нього нібито постійно ходили його друзі для спільних пиятик. Антон, за словами друга сім'ї, крав консервацію у сусідів, між ним і Тетяною часто були скандали.

Більш того, як розповів друг сім'ї, Антон приставав до маленької Христини, постійно "кликав полежати разом і міг вщипнути за попу" .Також, за його словами, Антон неодноразово бив Тетяну, вона викликала поліцію, але реакції від правоохоронних органів не було.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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