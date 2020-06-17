На пункті пропуску "Шегині" у Львівській області двоє українців перелізли через паркан під час брифінгу начальства Державної прикордонної служби. Їх оштрафували.

Інцидент стався 15 червня. Відповідне відео опублікувало видання "Твоє місто", яке вело трансляцію брифінгу заступника начальника ДПСУ Олексія Гавела (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

На кадрах видно, що поки Гавел розповідав про черги на пішому переході в пункті пропуску, на його тлі людина перелізла через паркан.

Двоє українців перелізли через паркан на пункті пропуску "Шегині"

У Держприкордонслужбі уточнили, що двоє громадян України після проходження контролю з української сторони пройшли в напрямку польського пункту пропуску, однак потім передумали, перелізли через паркан і попрямували на паспортний контроль на вхід до України.

Порушники пояснили, що вирішили повернутися назад через велику чергу. Кожен з них заплатив штраф в розмірі 170 гривень.

Двоє українців перелізли через паркан в Шегинях перед начальством ДПСУ. Відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, на пункті пропуску "Шегині" на кордоні з Польщею через посилення заходів безпеки у зв'язку з коронавірусом виникли величезні черги.