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8 лютого • оновлено в 08:06
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/ Суспільство

Дві пенсії "на шиї": "слуга народу" засвітив у Раді брендовий аксесуар

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Нардеп від "Слуги народу" і глава Комітету податкової, митної та фінансової політики Данило Гетманцев прийшов до парламенту в краватці Gucci, яку в мережі можна купити за трохи більше як 4 тисячі гривень.

Про це написала на своїй сторінці у Facebook журналістка Ганна Стешенко, виклавши відповідні фото (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Якщо ви думаєте, що в Раді тільки жінки депутатки люблять дорогі бренди, ви помиляєтеся... Ціна, до того ж для нардепа, демократична, а краватка гідна. Хоча, якщо в перерахунку, то це дві середні пенсії "на шиї", – зазначила вона.

Гетманцев засвітив у Раді краватку від Gucci

Гетманцев засвітив у Раді краватку від Gucci

Facebook/Гнна Стешенко

Водночас Стешенко підкреслила, що Гетманцев чесно зізнався і не почав відмовлятися, як це роблять деякі народні обранці, заявляючи, мовляв, купив її у переході і це просто китайський фейк.

"Так, це Gucci. Краватка ще з минулого життя", – сказав він журналістці, поправляючи свій аксесуар.

Гетманцев засвітив у Раді краватку від Gucci

Гетманцев засвітив у Раді краватку від Gucci

Facebook/Гнна Стешенко

Краватку від Gucci в мережі можна купити за трохи більше 4 тис. грн

Краватку від Gucci в мережі можна купити за трохи більше 4 тис. грн

Facebook/Гнна Стешенко

Краватка від Gucci

Краватка від Gucci

Facebook/Гнна Стешенко

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журналісти помітили, що народний депутат від "Слуги народу" Жан Беленюк користується дорогим гаманцем французького бренду Louis Vuitton.

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Автор
Марта Рок
Особа
Данило Гетманцев
Місце
Україна
Теги
Партія Слуга народу депозит
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
Ну, слУги - люди, косящие под бедных, они не станут дразнить бедных же людей, избравших их руководить собой. Галстук ведь мог стОить и 10-20 тыс деревянных, а 4 тыс это, таварищи, сущий пустяк. Парень - свой в доску.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Вопрос не в том в чем кто. Он в том, кто на что и как наработал. А так хоть с золотым унитазом на голове ходите, слова никто не скажет, разве что пальцем вслед покрутит.
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Руденко Сергей
Руденко Сергей
И? или петины депутаты ходят в галстуках за сто гривен?)
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