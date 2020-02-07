Дві пенсії "на шиї": "слуга народу" засвітив у Раді брендовий аксесуар

Нардеп від "Слуги народу" і глава Комітету податкової, митної та фінансової політики Данило Гетманцев прийшов до парламенту в краватці Gucci, яку в мережі можна купити за трохи більше як 4 тисячі гривень.

Про це написала на своїй сторінці у Facebook журналістка Ганна Стешенко, виклавши відповідні фото (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Якщо ви думаєте, що в Раді тільки жінки депутатки люблять дорогі бренди, ви помиляєтеся... Ціна, до того ж для нардепа, демократична, а краватка гідна. Хоча, якщо в перерахунку, то це дві середні пенсії "на шиї", – зазначила вона.

Гетманцев засвітив у Раді краватку від Gucci Facebook/Гнна Стешенко

Водночас Стешенко підкреслила, що Гетманцев чесно зізнався і не почав відмовлятися, як це роблять деякі народні обранці, заявляючи, мовляв, купив її у переході і це просто китайський фейк.

"Так, це Gucci. Краватка ще з минулого життя", – сказав він журналістці, поправляючи свій аксесуар.

Гетманцев засвітив у Раді краватку від Gucci Facebook/Гнна Стешенко

Краватку від Gucci в мережі можна купити за трохи більше 4 тис. грн Facebook/Гнна Стешенко

Краватка від Gucci Facebook/Гнна Стешенко

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журналісти помітили, що народний депутат від "Слуги народу" Жан Беленюк користується дорогим гаманцем французького бренду Louis Vuitton.

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