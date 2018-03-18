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Дві черги: розкрився новий нюанс прийому в школу в Україні

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Згідно з новим "Порядком зарахування, відрахування та переведення учнів до державних і комунальних навчальних закладів для здобуття повної загальної середньої освіти" зарахування в школу буде відбуватися у дві хвилі.

У першу прийматимуть місцевих - тих, хто закріплений за школою. У другу хвилю на місця, що залишилися, зарахують "чужих", пише у своїй статті для DT.UA Оксана Онищенко.

За словами автора, в першу чергу приймуть дітей співробітників або рідних братів-сестер учнів (проте, як в один голос стверджують експерти, є великі сумніви, що ця норма буде підтримана Мін'юстом, так як вона порушує принцип рівного доступу до освіти).

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Інших "чужинців" будуть зараховувати, орієнтуючись на вік: у першу чергу візьмуть тих, хто старший.

Як повідомляв "Обозреватель", із 2018 року в Україні кардинально змінилися правила прийому дітей до першого класу - якщо раніше головними критеріями для спеціалізованих загальноосвітніх установ були результати конкурсу, то тепер пріоритетом буде адреса прописки майбутнього школяра.

Читайте всі новини по темі "Реформа освіти" на сайті "Обозреватель".

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Реформа освітиОсвіта в Україні
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