Дуже змінився: нові фото Савіка Шустера вразили українців

Відомий тележурналіст Савік Шустер здивував своїм образом, показуючи свою нову книгу.

Фото оприлюднив у своєму Facebook генеральний директор каналу 3S.tv Павло Єлізаров.

"У Савіка в руках перший екземпляр його книги ... Його емоції неможливо передати ... Ніколи його таким не бачив. У добрий час", - написав він.

При цьому зовнішність Савіка Шустера змінилася, що і побачили користувачі.

"Постарів чортяка", "Видно книга нелегко далася, що навіть поміняла його зовнішній вигляд (очевидна пошарпаність особи з "патлікамі" на потилиці)", - пишуть користувачі на сайті "Гордон" .

"Який він без гриму... дорослий", "Змінився дуже", - відзначають коментатори під постом Єлізарова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 квітня 2017 року Національна рада з питань телебачення і радіомовлення України анулював ліцензію телеканалу Савіка Шустера 3S.tv .