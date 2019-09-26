"Дуже небезпечна фаза місяця": чим загрожує молодик 28 вересня

Молодик у вересні 2019 припадає на суботу, 28 вересня.

Про це в блозі OBOZREVATEL розповів маг ведичної традиції Ігор Мехеда. "Це дуже небезпечна фаза Місяця, коли діють руйнівні програми", – попередив він.

За його словами, ця фаза місяця несе двоякий вплив – як позитивний, як і негативний. Позитив полягає в тому, що молодик сприятливий "для зародження всього нового", у цей день "можна закладати позитивні програми".

Молодик у горах, ілюстрація 24 Канал

Негатив молодика пов'язаний із тим, що "діють руйнівні програми".

Як пояснив Ігор Мехеда, щоб скористатися позитивним впливом і уникнути негативного, "у багатьох релігіях світу часто тримають пости і медитують на Вище".

"Одночасно з цим звертаються до місячної богині Гекати. Геката зображується у вигляді чорної жінки зі зміями замість волосся, часто багаторукої, яка їде на чорній колісниці, запряженій чорними кіньми, в чорній ночі, супроводжувана чорними собаками. Вважалося, що, незважаючи на страшний вигляд, Геката милостива до людей і може розплутати будь-яке невідоме чаклунство чи вирішити життєву проблему", – повідомив він.

Як пояснив Ігор Мехеда, для того, щоб отримати допомогу Гекати, необхідно спекти буханець чорного хліба, вийти на перехрестя трьох доріг і залишити там хліб у дар цій богині, паралельно озвучуючи прохання.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Ігор Мехеда розповів про ритуал на привернення грошей, який можна проводити на молодик і повний місяць, а також повідомив, що можна зробити в дні з трьома "дев'ятками" у даті: 19 вересня і 29 вересня 2019 року.

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