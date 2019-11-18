"Дуже красиво!" Фото осінньої Одеси підкорюють мережу

Мережу підкорюють знімки одеського фотографа Ігоря Бєлова. На них зображені узбережжя, море і порт. Осіннє небо грає незабутніми фарбами.

Користувачі називають ці фотографії листівками. Знімки розміщені на сторінці Ігоря Бєлова в Facebook (щоб подивитися всі фото, доскрольте сторінку до кінця)

"Дуже красиво!", "Де Ви берете такі чудові фото? Або це листівки?", – пишуть люди.

Фото осінньої Одеси підкорюють мережу Facebook

Фото осінньої Одеси підкорюють мережу Ігор Бєлов / Facebook

Фото осінньої Одеси підкорюють мережу Ігор Бєлов / Facebook

Фото осінньої Одеси підкорюють мережу Ігор Бєлов / Facebook

Фото осінньої Одеси підкорюють мережу Ігор Бєлов / Facebook

Фото осінньої Одеси підкорюють мережу Ігор Бєлов / Facebook

Фото осінньої Одеси підкорюють мережу Ігор Бєлов / Facebook

Фото осінньої Одеси підкорюють мережу Ігор Бєлов / Facebook

Фото осінньої Одеси підкорюють мережу Ігор Бєлов / Facebook

Фото осінньої Одеси підкорюють мережу Ігор Бєлов / Facebook

Фото осінньої Одеси підкорюють мережу Ігор Бєлов / Facebook

Фото осінньої Одеси підкорюють мережу Ігор Бєлов / Facebook

Фото осінньої Одеси підкорюють мережу Ігор Бєлов / Facebook

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в мережу виклали серію фотографій осінньої Одеси, які викликали у користувачів захоплення. На знімках – і знамениті одеські дворики, і море, і парки, і коти, і, природно, самі одесити.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!