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18 листопада • оновлено в 12:40
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"Дуже красиво!" Фото осінньої Одеси підкорюють мережу

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Мережу підкорюють знімки одеського фотографа Ігоря Бєлова. На них зображені узбережжя, море і порт. Осіннє небо грає незабутніми фарбами.

Користувачі називають ці фотографії листівками. Знімки розміщені на сторінці Ігоря Бєлова в Facebook (щоб подивитися всі фото, доскрольте сторінку до кінця)

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"Дуже красиво!", "Де Ви берете такі чудові фото? Або це листівки?", – пишуть люди.

Фото осінньої Одеси підкорюють мережу

Фото осінньої Одеси підкорюють мережу

Facebook

Фото осінньої Одеси підкорюють мережу

Фото осінньої Одеси підкорюють мережу

Ігор Бєлов / Facebook

Фото осінньої Одеси підкорюють мережу

Фото осінньої Одеси підкорюють мережу

Ігор Бєлов / Facebook

Фото осінньої Одеси підкорюють мережу

Фото осінньої Одеси підкорюють мережу

Ігор Бєлов / Facebook

Фото осінньої Одеси підкорюють мережу

Фото осінньої Одеси підкорюють мережу

Ігор Бєлов / Facebook

Фото осінньої Одеси підкорюють мережу

Фото осінньої Одеси підкорюють мережу

Ігор Бєлов / Facebook

Фото осінньої Одеси підкорюють мережу

Фото осінньої Одеси підкорюють мережу

Ігор Бєлов / Facebook

Фото осінньої Одеси підкорюють мережу

Фото осінньої Одеси підкорюють мережу

Ігор Бєлов / Facebook

Фото осінньої Одеси підкорюють мережу

Фото осінньої Одеси підкорюють мережу

Ігор Бєлов / Facebook

Фото осінньої Одеси підкорюють мережу

Фото осінньої Одеси підкорюють мережу

Ігор Бєлов / Facebook

Фото осінньої Одеси підкорюють мережу

Фото осінньої Одеси підкорюють мережу

Ігор Бєлов / Facebook

Фото осінньої Одеси підкорюють мережу

Фото осінньої Одеси підкорюють мережу

Ігор Бєлов / Facebook

Фото осінньої Одеси підкорюють мережу

Фото осінньої Одеси підкорюють мережу

Ігор Бєлов / Facebook

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в мережу виклали серію фотографій осінньої Одеси, які викликали у користувачів захоплення. На знімках – і знамениті одеські дворики, і море, і парки, і коти, і, природно, самі одесити.

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Автор
Михайло Бардін Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси фотографии Чорне море
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