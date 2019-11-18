"Дуже красиво!" Фото осінньої Одеси підкорюють мережу

Мережу підкорюють знімки одеського фотографа Ігоря Бєлова. На них зображені узбережжя, море і порт. Осіннє небо грає незабутніми фарбами.
Користувачі називають ці фотографії листівками. Знімки розміщені на сторінці Ігоря Бєлова в Facebook (щоб подивитися всі фото, доскрольте сторінку до кінця)
"Дуже красиво!", "Де Ви берете такі чудові фото? Або це листівки?", – пишуть люди.
Фото осінньої Одеси підкорюють мережу
Фото осінньої Одеси підкорюють мережу
Ігор Бєлов / Facebook
Фото осінньої Одеси підкорюють мережу
Ігор Бєлов / Facebook
Фото осінньої Одеси підкорюють мережу
Ігор Бєлов / Facebook
Фото осінньої Одеси підкорюють мережу
Ігор Бєлов / Facebook
Фото осінньої Одеси підкорюють мережу
Ігор Бєлов / Facebook
Фото осінньої Одеси підкорюють мережу
Ігор Бєлов / Facebook
Фото осінньої Одеси підкорюють мережу
Ігор Бєлов / Facebook
Фото осінньої Одеси підкорюють мережу
Ігор Бєлов / Facebook
Фото осінньої Одеси підкорюють мережу
Ігор Бєлов / Facebook
Фото осінньої Одеси підкорюють мережу
Ігор Бєлов / Facebook
Фото осінньої Одеси підкорюють мережу
Ігор Бєлов / Facebook
Фото осінньої Одеси підкорюють мережу
Ігор Бєлов / Facebook
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в мережу виклали серію фотографій осінньої Одеси, які викликали у користувачів захоплення. На знімках – і знамениті одеські дворики, і море, і парки, і коти, і, природно, самі одесити.
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