"Не знаю, як пережити ніч. Рятуйте!" Подробиці смерті викладачки з Житомира

У Житомирі від коронавірусу померла викладачка Житомирського технологічного університету Ольга Грабар. Їй було всього 39 років. За два дні до смерті жінка через соцмережу звернулася до мера міста з проханням налагодити ситуацію з постачанням кисню в реанімацію 1-ї районної центральної лікарні, де вона і перебувала. Грабар повідомила очільнику міста, що в цей день тут вісім разів відключали кисень.

Однак, допомоги Ольга так і не дочекалася. У неї залишилася сім'я й 11-річний син. Детальніше про цю трагедію читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

39-річна Ольга Грабар померла 17 листопада в реанімації 1-ї районної центральної лікарні Житомира. За два дні до своєї смерті в Facebook вона звернулася до мера Сухомлина з проханням дати кисень.

"Для людей у реанімації на ковід-19 уже немає кисню!! Сьогодні реанімація працювала через раз! А це єдиний наш шанс на порятунок!!!! Втрутьтеся!!! Я знаю, ви в цьому місті можете все!!!! Я не знаю, як нам зараз пережити ніч, а на ранок кисню немає взагалі!!!! Я зараз сама тут лежу, кисень відключали за сьогодні вже 8 разів!!! Бідні лікарі в реанімації не знають, що робити!!! Врятуйте!!!" – написала жінка.

Під постом Ольги заступниця мера Марія Місюрова відповіла, що проблему з киснем уже вирішено. Однак, Ольга померла через два дні після цього.

У лікарні запевняють, що Ольга померла не від нестачі кисню. За словами медичного директора цієї лікарні Андрія Волкова, викладачка перебувала у них у реанімації з 2 листопада, у неї був підтверджений коронавірус.

"Вона з самого початку була підключена до апарату неінвазивної вентиляції, була на високопотоковій вентиляції. Тобто вона отримувала не 10 літрів кисню, а 30 літрів за хвилину. Ми провели розтин, причина смерті – інтенсивна тромбоемболія легеневої артерії (ТЕЛА – Авт). Це найчастіше ускладнення під час COVID. Сам вірус викликає тромбоутворення у всіх судинах і померла вона не від нестачі кисню, а від тромбоемболії", – заявив Волков.

Також він сказав, що через похолодання на вулиці траса з киснем може замерзати через це падати тиск. "Є технічні моменти в системі. Зараз почалися заморозки і почали замерзати магістралі. І технічно може бути падіння тиску на хвилину або дві, але потім тиск відновлюється", – каже Волков.

Однак, у будь-якому медичному довіднику з лікування тромбоемболії легеневої артерії (ТЕЛА), зокрема і під час коронавірусу, йдеться, що для лікування потрібно проводити кисневу терапію. Тобто Ользі постійно був потрібний кисень, щоб зупинити утворення тромбів.

Незадовго до смерті Ольги, 10 листопада, ми готували матеріал про ситуацію з лікуванням коронавірусу в лікарнях Житомирської області.

І якраз медичний директор 1-ї лікарні Андрій Волков зізнавався, що у них є проблема з киснем. Лікарні не вистачало кисневих точок для подачі високопотокового газу.

На той момент у медустанові працювало 100 точок. Ще стільки ж готувалися підвести. Для цього якраз монтували кисневу установку. Залишалося провести траси до корпусу лікарні.

Однак Волков нарікав на те, що зараз уся країна займається одним і тим же, тому кваліфікованих фахівців, яких у Житомирі і так одиниці, не вистачає. "Тому на організацію додаткових точок буде потрібен час. Щоб якось поліпшити становище, зараз закуповуємо кисневі концентратори", – говорив Волков.

До того ж, саме ця лікарня була практично заповнена під зав'язку пацієнтами. Там було зайнято 93% ліжок, і це при тому, що ковідне відділення якраз розширили за рахунок закриття сусідніх.

У МОЗ смерть жінки прокоментували: Ольга перебувала в тяжкому стані і була підключена до апарату ШВЛ, але "супутні захворювання не дали можливості врятувати їй життя".

Знайома Ольги Грабар розповіла, що молода жінка дуже хотіла жити. "Вона хотіла жити і всім писала, що їй страшно", – говорить нам Анна.

Ще одна знайома Ольги Галина Тарасюк виклала скрин листування з нею ввечері того ж 15 листопада. Вона відправила їй копію заяви чиновниці про те, що проблему вирішено. На що Грабар відповіла, що кисню, як і раніше, в лікарні немає. "Немає. Може, на завтра буде, але конкретно сьогодні перебої", – написала Ольга.

В Ольги залишилася сім'я – чоловік і 11-річний син, якого вона дуже любила і пишалася ним. Нещодавно родина відзначила день народження сина. Тоді мама написала: "Уже 11 років як моє життя стало повноцінним і усвідомленим. Моя радість, моя гордість, мій найкращий хлопчик", – написала Ольга. Це стало останнім привітанням від мами для її сина.

Сама жінка викладала в Житомирському державному технологічному університеті. Вона була кандидатом наук, доцентом кафедри програмного забезпечення.

А у вільний час захоплювалася вирощуванням квітів. У неї на сторінці є багато фото троянд, які вона обожнювала. До того ж, уся сім'я дуже любила ходити в ліс і збирати гриби.