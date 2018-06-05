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"Дуже дратує": український боєць зізнався, як його змінила війна

2.4тЧитати новину російською

Українським солдатам, які пройшли бойові дії на Донбасі, не подобається, коли тему патріотизму експлуатують.

"Тепер мене дуже злить, коли чіпають тему патріотизму. Особливо, коли цю тему чіпають ті, хто взагалі до неї відношення не має. Змінилися відносини з рідними, з деякими більше зійшлися, а з деякими взагалі розійшлися", - розповів OBOZREVATEL АТОшник Олександр Бабурік .

Він підкреслив, що дуже зблизився з бойовими побратимами.

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"Там навіть жінка хрестила дитину, і ми стали кумами. Люди, яких раніше навіть не знав, стали більш рідними, ніж деякі з тих, з якими до війни спілкувався", - пояснив Бабурік.

Як повідомляв OBOZREVATEL , на Донбасі загинув брат Георгія Гонгадзе.

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Тема
Ексклюзив
Місце
Україна
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