Дурицька розповіла про останній день Нємцова й перші хвилини після його вбивства

У день перед смертю російський опозиціонер Борис Нємцов відчував тривогу й говорив, що за ним стежать.

Про те, що передувало вбивству й що сталося відразу після нього, в інтерв'ю виданню Гордон розповіла дівчина Нємцова українка Анна Дурицька. За її словами, того дня вона прилетіла до російської столиці, в аеропорту її зустрів Нємцов (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Пара вирішила разом повечеряти в одному з кафе, потім політик поїхав у справах

"Я виходила до магазину за продуктами на вихідні. Я записалася в spa. І коли Борис повернувся, він був дуже тривожний того вечора. Він виглядав у вікно й говорив, що за ним стежать. Але я не надавала цьому значення", – розповіла дівчина

Вона уточнила, що наступного дня, 1 березня, у Москві було заплановано опозиційний мітинг.

"Коли Борис повернувся додому, він розмовляв телефоном. Але я ніколи не слухала його розмови. Я думаю, що він розв'язував саме питання про мітинг. І він відправив мене на машині в spa. А сам пішов пішки на ефір "Ехо Москви". Я після spa пішла в ГУМ, гуляла там по магазинах, відклала собі якісь речі. Приїхав Борис. Магазини вже було закрито до його приїзду, ми вирішили, що заберемо речі пізніше", – розповіла Дурицька.

Після вечері Нємцов запропонував вирушити додому пішки, оскільки стежив за фігурою. Пара обговорювала речі, які напередодні купила дівчина, і будувала плани на 8 березня.

За словами Дурицької, коли вони проходили Москворецьким мостом, пролунало кілька ударів, які вона спочатку сприйняла за салют.

"І коли відчула, що Борис схопив мене за руку, я зрозуміла, що в нього стріляють. Але обернувшись, я побачила тільки сірого кольору автомобіль, який пронісся на великій швидкості. Я присіла до Бориса. І до останнього я думала, що це був чийсь злий жарт: йому просто вистрілили в ногу, а він залишиться живим. Але я бачила, як він задихається й намагався кашляти, а з рота в нього вже пішла кров", – згадала дівчина.

Вона уточнила, що тоді сильно розгубилася й не знала, що робити.

"Я підняла голову вгору й побачила снігоприбиральну машину. І через сильний страх, що в мене теж зараз почнуть стріляти, я побігла вперед. Підбігши до снігоприбиральної машини, через те, що в мене був сильний шок, я забула номери поліції, номери швидкої допомоги. А ще я втратила дар мови. Я просто не могла говорити. Я не могла вимовити ані слова. Я побачила водія снігоприбиральної машини – і ледве промовила слова: "Убили людину, наберіть "швидку"", – розповіла Дурицька.

За її словами, водій стояв, курив і мовчав. Коли дівчина поверталася до тіла опозиціонера, помітила, що біля нього був якийсь хлопець. Він оглянув телефон Нємцова та його документи.

"Я пам'ятаю, що він не говорив зі мною. Я питала в нього. А оскільки в мене справді зник дар мови, у мене був такий шок, що я не могла говорити навіть телефоном зі швидкою допомогою, – я намагалася попросити його, щоб він набрав поліцію або "швидку", але він теж мовчав", – розповіла дівчина.

Вона зізналася, що тоді була в стані шоку й ледь стояла на ногах. Але змогла сама викликати швидку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська модель і кохана російського опозиціонера Бориса Нємцова Анна Дурицька розповіла, що познайомилася з політиком у 2012 році за день до вильоту з Туреччини, де вона відпочивала.