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''Духовний лідер народу'': Порошенко присвоїв Філарету звання ''Герой України''

13.4тЧитати матеріал російською

Президент України Петро Порошенко присвоїв почесному патріарху ПЦУ Філарету звання "Герой України".

Про це глава держави повідомив на своїй сторінці в Facebook. Відповідний Указ було підписано у вівторок, 8 січня.

"Він був, є і залишається духовним лідером української церкви, духовним лідером українського народу. Ось чому я прийняв рішення присвоїти йому звання "Герой України", – йдеться в заяві.

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Петро Порошенко і патріарх Філарет

Петро Порошенко і патріарх Філарет

Прес-служба Петра Порошенка

За словами президента, не існує міри, здатної оцінити внесок Філарета в боротьбу за власну помісну церкву.

''Духовний лідер народу'': Філарету присвоєно звання ''Герой України''

Орден, як сказано у документі, патріарху присвоєно за його "видатну історичну роль у становленні незалежної Православної церкви України, діяльність, спрямовану на відродження духовності українського народу, піднесення авторитету православ'я, утвердження ідеалів милосердя і міжконфесійної злагоди".

''Духовний лідер народу'': Філарету присвоєно звання ''Герой України''

Скріншот із відео

Патріарху урочисто вручили Орден Держави. Привітав Філарета також і новообраний предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній.

Нагадаємо, Вселенський патріарх Варфоломій у суботу, 5 січня, підписав Томос про надання автокефалії Православній церкві України. Як відзначили багато українців, ця історична подія не відбулася б без участі Філарета. Патріарх отримав безліч теплих слів від співвітчизників.

Лідер гурту "От вінта" Юрій Журавель навіть вигадав нову роль для нього - "Святий Миколай України".

''Духовний лідер народу'': Філарету присвоєно звання ''Герой України''
''Духовний лідер народу'': Філарету присвоєно звання ''Герой України''

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 15 грудня відбувся об'єднавчий Собор, на якому була створена єдина помісна ПЦУ.

  • Патріарх Філарет заявив, що не буде претендувати на пост глави єдиної української церкви.

  • Українці висловили подяку колишньому предстоятелю Української православної церкви Київського патріархату Філарету за рішучий крок для надання автокефалії.

  • Пізніше він пояснив, що побоювався зриву надання Томосу і для нього було важливо не його положення, а доля ПЦУ.

  • Філарет заявив, що вірить у те, що в майбутньому ПЦУ вдасться стати патріархатом.

Читайте всі новини по темі "Незалежність УПЦ" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Незалежність УПЦ
Особи
Патріарх ФіларетПетро Порошенко
Місце
Україна
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Для скота с паРАши герои - это твари по типу Боширова и Петрова. Один из этих убийц - герой паРАши. У него даже значок есть! Хуло поцепил, подпольно )))
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Прощевай Остаточный
Прощевай Остаточный
А какое звание у Филарета ? Генерал СБУ ?
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Прощевай Остаточный, ублюдки все примеряют на паРАшный приход! Каков поп у паРАшников - такое и мерило! Да, ублюдки?
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Прощевай Остаточный
Прощевай Остаточный
Попам ордена и медали вешает ))) Прям как при дорогом Леониде Ильиче.
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