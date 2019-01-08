''Духовний лідер народу'': Порошенко присвоїв Філарету звання ''Герой України''

Президент України Петро Порошенко присвоїв почесному патріарху ПЦУ Філарету звання "Герой України".

Про це глава держави повідомив на своїй сторінці в Facebook. Відповідний Указ було підписано у вівторок, 8 січня.

"Він був, є і залишається духовним лідером української церкви, духовним лідером українського народу. Ось чому я прийняв рішення присвоїти йому звання "Герой України", – йдеться в заяві.

Петро Порошенко і патріарх Філарет Прес-служба Петра Порошенка

За словами президента, не існує міри, здатної оцінити внесок Філарета в боротьбу за власну помісну церкву.

Орден, як сказано у документі, патріарху присвоєно за його "видатну історичну роль у становленні незалежної Православної церкви України, діяльність, спрямовану на відродження духовності українського народу, піднесення авторитету православ'я, утвердження ідеалів милосердя і міжконфесійної злагоди".

Скріншот із відео

Патріарху урочисто вручили Орден Держави. Привітав Філарета також і новообраний предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній.

Нагадаємо, Вселенський патріарх Варфоломій у суботу, 5 січня, підписав Томос про надання автокефалії Православній церкві України. Як відзначили багато українців, ця історична подія не відбулася б без участі Філарета. Патріарх отримав безліч теплих слів від співвітчизників.

Лідер гурту "От вінта" Юрій Журавель навіть вигадав нову роль для нього - "Святий Миколай України".

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