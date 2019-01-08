''Духовний лідер народу'': Порошенко присвоїв Філарету звання ''Герой України''

Президент України Петро Порошенко присвоїв почесному патріарху ПЦУ Філарету звання "Герой України".
Про це глава держави повідомив на своїй сторінці в Facebook. Відповідний Указ було підписано у вівторок, 8 січня.
"Він був, є і залишається духовним лідером української церкви, духовним лідером українського народу. Ось чому я прийняв рішення присвоїти йому звання "Герой України", – йдеться в заяві.
Петро Порошенко і патріарх Філарет
Прес-служба Петра Порошенка
За словами президента, не існує міри, здатної оцінити внесок Філарета в боротьбу за власну помісну церкву.
Орден, як сказано у документі, патріарху присвоєно за його "видатну історичну роль у становленні незалежної Православної церкви України, діяльність, спрямовану на відродження духовності українського народу, піднесення авторитету православ'я, утвердження ідеалів милосердя і міжконфесійної злагоди".
Скріншот із відео
Патріарху урочисто вручили Орден Держави. Привітав Філарета також і новообраний предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній.
Нагадаємо, Вселенський патріарх Варфоломій у суботу, 5 січня, підписав Томос про надання автокефалії Православній церкві України. Як відзначили багато українців, ця історична подія не відбулася б без участі Філарета. Патріарх отримав безліч теплих слів від співвітчизників.
Лідер гурту "От вінта" Юрій Журавель навіть вигадав нову роль для нього - "Святий Миколай України".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
15 грудня відбувся об'єднавчий Собор, на якому була створена єдина помісна ПЦУ.
Патріарх Філарет заявив, що не буде претендувати на пост глави єдиної української церкви.
Українці висловили подяку колишньому предстоятелю Української православної церкви Київського патріархату Філарету за рішучий крок для надання автокефалії.
Пізніше він пояснив, що побоювався зриву надання Томосу і для нього було важливо не його положення, а доля ПЦУ.
Філарет заявив, що вірить у те, що в майбутньому ПЦУ вдасться стати патріархатом.
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