Дружина загиблого Героя пішла на службу в ЗСУ замість нього: українців зворушила історія родини

У мережі набула розголосу зворушлива історія родини загиблого Героя ЗСУ Сергія Свища. Після смерті захисника його дружина вирішила продовжити справу коханого і пішла в армію, попри те, що залишалася одна з маленьким сином на руках.

Про непростий шлях сім'ї Свищів написали на сторінці волонтерського фонду "Повернись живим" у Facebook. Лише за кілька годин допис із фото захисниці та її сина, першокласника Артемка зібрав понад 10 тисяч реакцій, більше 200 коментарів та близько 500 розповсюджень.

"Вересень. Діти Героїв пішли до школи, але відвели їх туди лише мами. На фото маленька сім'я: Ірина та Артем Свищ. Хлопчик цьогоріч став першокласником. Артемко знає, що тато його дуже сильно любив і зробив все, аби син жив у вільній Україні. А ви ніколи не забувайте, що задля того, аби ваші діти навчались спокійно у школах і ліцеях, когось на Перший дзвоник відведе вже лише мама. А у когось і мама загинула на війні!" – звернулися у дописі до українців.

Волонтери нагадали, що голова родини Свищів, командир роти 54-го окремого гвардійського розвідувального батальйону, старший лейтенант Сергій Свищ загинув у січні 2015 року. Трагедія трапилася поблизу села Санжарівка в районі Дебальцевого (висота 307,5, опорний пункт "Валєра"). Маленькому сину Героя тоді не було ще і двох років.

Втім, незважаючи на це, в пам'ять про чоловіка мама Артемка невдовзі підписала контракт і дотепер служить у підрозділі, де все нагадує про коханого.

У коментарях під дописом про родину захисників українці подякували їм за мирне небо та побажали щасливого життя їх синові-першокласнику.

"Тато з небес радіє за вас і пишається вами. І завжди буде поряд з вами", "Як я розумію, кожне 1 вересня, починаючи з 2014, я вела дітей у школу сама, клубок у горлі... Щастя вам і миру", "Пам'ятаємо і завжди будемо пам'ятати, кожного вечора молюсь і прошу Господа, щоб захистив наших хлопців і дівчат. Завжди вдячна їм за те, що мої діти сплять спокійно", "Ти будеш щасливий! За твоїми плечима – крила мами і вічна охорона тата!", "Клятий "рускій мір" з кремляд*ми наробили сиріт зненацька, коли ми жили мирним життям", – діляться люди своїми переживаннями.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українців вразила історія сім'ї загиблого воїна ЗСУ Петра Третяка. Його дружина, син і невістка, незважаючи на втрату близької людини, вирішили продовжити справу захисника і також вступили до лав української армії.

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