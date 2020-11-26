Дружина українського письменника померла від коронавірусу

Дружина письменника та політичного діяча Юрія Щербака Марія померла від коронавірусу.

Як повідомив у Facebook письменник Михайло Слабошпицький, сам Щербак нині також хворий на COVID-19.

"Дай Боже йому сил одужати і пережити це горе. Висловлюємо найглибші співчуття родині", – написав він.

Юрій Щербак – український письменник, сценарист, публіцист, політик, діяч екологічного руху, дипломат та лікар-епідеміолог.

Він доктор медичних наук, почесний доктор медицини Національного медичного університету ім. Богомольця, професор.

Також лауреат Літературної премії ім. Яновського, колишній голова Комітету з Національної премії імені Тараса Шевченка.

Був першим міністром охорони навколишнього природного середовища України в уряді Вітольда Фокіна (1991-1992), послом України в Ізраїлі (1992-1994) та в США (1994-1998).

Як повідомляв OBOZREVATEL, від наслідків коронавірусної хвороби помер Олександр Дегтярев – генеральний директор Конструкторського бюро "Південне".