Один воїн в мене запитав, як мені ставитися до війни і боротьби, чи не осудить мене Христос. Людині-християнину, коли вона знаходиться перед важливим рішенням у своєму житті, рекомендую звернутися до Христа, якби Він вчинив на моєму місці і яку пораду дав би мені?

Так от відносно воїна, який захищає українську землю, хочу дати пораду: "Друже, заплющ очі, звернись до Христа і почуєш відповідь, котру Він дає словам святого Євангелія отому древньому воїнові-солдатові, з котрим спілкувався. Він звернувся до нього і сказав: "Виконуй добре свій обов’язок".

Тому і український воїн, звернувшись до Христа, почує відповідь: "Друже, виконуй добре свій обов’язок". А який це обов’язок? Захищати добре свою землю. Тож нехай кожен український воїн пам’ятає – Христос на нашій стороні. Виконуйте добре свій обов’язок, захищайте українську землю, український народ і українські родини. Бо така воля Божа. Амінь!

Слава Україні!

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