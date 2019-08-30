"Дресирувальники снігурів і хлопчики для розп'яття": Соколова висміяла фейк "ДНР" про рабів

Українська журналістка Яніна Соколова яскраво розгромила фейк терористів "ДНР" про те, що на окуповані території нібито приїжджають українці за рабами.

Вона здивувалася тому, як росіяни можуть вірити в такі маразматичні вкидання, і влаштувала їм кумедний тролінг в ефірі свого шоу "Вечір з Яніною Соколовою" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Яніна Соколова

"А тепер я звертаюся до мільйонів росіян, які вірять у цю х*йню. Користуючись нагодою, хочу запросити вас в Україну на найбільший ринок рабів в Одесі. На 7 кілометрі 146 контейнер, запитати Яніну. Там у мене такий вибір! Ай! Шахтарі донецькі, луганські, львівські, голодуючі вчителі російської мови, дресирувальники снігурів, хлопчики для розп'яття, самозаймисті пенсіонерки, свідки візитки Яроша, іхтамнєти звичайні та мисливці на зомбі", – жартує Соколова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, терористка "ДНР" на прізвисько Боня видала фейк про українців, які нібито приїжджали на Донбас за "рабами". Поплічниця бойовиків для росТБ розповіла, що сама бачила документ, нібито підписаний п'ятим президентом України Петром Порошенком, який давав дозвіл приїжджим займати будь-який вподобаний ними будинок у місті. А якщо в ньому проживали люди, приїжджі могли взяти їх собі як "рабів" або "робітників".

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