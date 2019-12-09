"Доведи, що ти не лох!" Ветерани війни звернулися до Зеленського у Парижі

Ветерани війни на сході України з полку "Азов" приїхали у Париж, де має відбутися зустріч лідерів України, Росії, Франції та Німеччини.

Зокрема до Франції прибули член партії "Національний корпус" і екскомандир "Азова" Максим Жорін, військовий психолог Андрій Козінчук, колишній заступник командира полку "Азов" Сергій Бевз та інші ветерани.

Як передає кореспондент OBOZREVATEL, ветерани заявили, що відчувають загрозу під час переговорів. На їхню думку, ці переговори в нормандському форматі не можна вважати рівними. Вони побоюються, що "українці можуть дати задню".

Максим Жорін і Андрій Козінчук звернулися до Зеленського у Парижі

Ветерани хочуть донести, що Україні не потрібна капітуляція. Також вони вимагали не вводити амністію для терористів, народні міліції на Донбасі, а також не допустити вибори в ОРДЛО до встановлення контролю за кордоном.

"Позиція проста – ніяких поступок! Нехай Зеленський доведе, що він не лох!" – зажадали ветерани.

Пізніше вони публічно порвали прапори країни-агресора і терористичної "ДНР", а також принесли листівки із закривавленим портретом Володимира Путіна і написом "Росія веде війну не з Україною, а з Європою!".

"Це те, що ми хотіли б сьогодні сказати і Російській Федерації, і штучній "республіці", яку вона створила на території України. Слава Україні! Героям Слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна понад усе!" – сказали ветерани

Ветерани війни звернулися до Зеленського у Парижі

Ветерани війни звернулися до Зеленського у Парижі

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

У понеділок, 9 грудня, у Парижі заплановані переговори по Україні в рамках "нормандської зустрічі".

6 грудня Володимир Зеленський виступив у прямому ефірі на політичному ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", де розповів про свої плани на саміті.

Стало відомо, що лідери України, Росії, Франції та Німеччини за підсумками переговорів можуть підписати документ, основою якого стане "формула Штайнмаєра".

8 грудня, у Парижі був озвучений остаточний графік саміту в "нормандському форматі".

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