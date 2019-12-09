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9 грудня • оновлено в 14:49
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"Доведи, що ти не лох!" Ветерани війни звернулися до Зеленського у Парижі

3.8т
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Ветерани війни на сході України з полку "Азов" приїхали у Париж, де має відбутися зустріч лідерів України, Росії, Франції та Німеччини.

Зокрема до Франції прибули член партії "Національний корпус" і екскомандир "Азова" Максим Жорін, військовий психолог Андрій Козінчук, колишній заступник командира полку "Азов" Сергій Бевз та інші ветерани.

Як передає кореспондент OBOZREVATEL, ветерани заявили, що відчувають загрозу під час переговорів. На їхню думку, ці переговори в нормандському форматі не можна вважати рівними. Вони побоюються, що "українці можуть дати задню".

Максим Жорін і Андрій Козінчук звернулися до Зеленського у Парижі

Максим Жорін і Андрій Козінчук звернулися до Зеленського у Парижі

Новини
Зустріч Зеленського з Путіним у Парижі: з'явився остаточний графік

Ветерани хочуть донести, що Україні не потрібна капітуляція. Також вони вимагали не вводити амністію для терористів, народні міліції на Донбасі, а також не допустити вибори в ОРДЛО до встановлення контролю за кордоном.

"Позиція проста – ніяких поступок! Нехай Зеленський доведе, що він не лох!" – зажадали ветерани.

Пізніше вони публічно порвали прапори країни-агресора і терористичної "ДНР", а також принесли листівки із закривавленим портретом Володимира Путіна і написом "Росія веде війну не з Україною, а з Європою!".

"Це те, що ми хотіли б сьогодні сказати і Російській Федерації, і штучній "республіці", яку вона створила на території України. Слава Україні! Героям Слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна понад усе!" – сказали ветерани

Ветерани війни звернулися до Зеленського у Парижі

Ветерани війни звернулися до Зеленського у Парижі

Ветерани війни звернулися до Зеленського у Парижі

Ветерани війни звернулися до Зеленського у Парижі

Відео за темою:

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Гліб Іванов
Особи
Володимир Зеленський Володимир Путін
Місце
Франція Париж
Тег
нормандський формат
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Mega Death
Mega Death
Клоуны ))
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3
1
Хаврило Шароваро-вышиваночник
Хаврило Шароваро-вышиваночник
Mega Death, рогометы!
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1
0
Ще не вмерла
Ще не вмерла
Mega Death, и ЛОХИ ...
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1
1
Чичиков Павел
Чичиков Павел
А также этих карателей забросали яйцами. Надо всё сообщать................................ Украинцев в Париже во время митинга «Движения ветеранов Украины» забросали яйцами. Об этом организаторы акции сообщили на своей странице в Facebook.
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фил филька
фил филька
"Позже они публично порвали флаги страны-агрессора..." - стадо клоунов. из пасе выперли за фокусы, теперь из парижа погонят)
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