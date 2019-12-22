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22 грудня • оновлено в 15:44
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"Доведеться Крим назад забрати": пропагандисти Росії зганьбилися "сенсацією", їх підняли на сміх

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У мережі висміяли формулювання, яке поширили російські ЗМІ, про те, що нібито Київ "все-таки погодився підняти вартість транзиту російського газу".

Так, на своїй сторінці в Facebook економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць опублікував відповідний пост. Він написав, що "Київ довго відбивався від підвищення вартості російського газу, але Росія домоглася свого".

"РосЗМІ повідомляють, що Київ все ж погодився підняти вартість транзиту російського газу. Довго, довго в Києві відбивалися від підняття вартості транзиту російського газу, але Росія все ж наполягла і домоглася свого", – написав він.

Пропагандисти Росії зганьбилися "сенсацією" про транзит газу

Пропагандисти Росії зганьбилися "сенсацією" про транзит газу

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Під постом користувачі почали залишати іронічні коментарі.

Так, користувач Андрій Селіванов, зазначив, що незабаром доведеться "пересилити себе і погодитися забрати Крим".

"Такими темпами доведеться пересилити себе і погодитися Крим назад забрати", – написав він.

"Брежнєв і Рейган влаштували змагання з бігу між собою. Брежнєв зайняв друге місце, а Рейган прибіг передостанній", "Знову "Ви зробили це разом"?", "Ну ладно! Дозволяю вам подарувати мені пару штук баксів – номер картки – в приват", – пишуть в мережі.

"Доведеться Крим назад забрати": пропагандисти Росії зганьбилися "сенсацією", їх підняли на сміх

Facebook \ Volodymyr Kompaniiets

"Доведеться Крим назад забрати": пропагандисти Росії зганьбилися "сенсацією", їх підняли на сміх

Facebook \ Volodymyr Kompaniiets

"Доведеться Крим назад забрати": пропагандисти Росії зганьбилися "сенсацією", їх підняли на сміх

Facebook \ Volodymyr Kompaniiets

"Доведеться Крим назад забрати": пропагандисти Росії зганьбилися "сенсацією", їх підняли на сміх

Facebook \ Volodymyr Kompaniiets

"Доведеться Крим назад забрати": пропагандисти Росії зганьбилися "сенсацією", їх підняли на сміх

Facebook \ Volodymyr Kompaniiets

Як писав OBOZREVATEL, російський пропагандистський "Перший канал" припустився помилки в назві сюжету і ролик продемонстрували в прямому ефірі.

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Автор
Гліб Іванов
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что Москва и Киев осознают необходимость повышения тарифа на транзит российского газа в Европу. Об этом в субботу, 21 декабря, сообщает «Интерфакс». «Соответствующее увеличение тарифа, исходя из объемов и руководствуясь европейскими методологиями определения тарифа, определит регулятор», — отметил глава украинско ведомства.
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Костюченко Григорий
Костюченко Григорий
Ну и как тут не согласиться?.Мы даже будем вынуждены согласиться,когда и вы повысите цену на газ для российских потребителей!.Даже не сомневайтесь,будем только ЗА!!!..
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