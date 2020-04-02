Три сценарії боротьби українців із коронавірусом: як виживають Італія, США і Польща

В Україні є відразу кілька сценаріїв поширення коронавірусу. Ми можемо повторити страшний досвід Італії з тисячами заражених або пережити все набагато легше.

Залежно від кількості хворих українців, влада ухвалюватиме рішення про продовження карантину. Водночас в уряді прямо натякають – сидіти по домівках доведеться в ліпшому разі до середини травня, оскільки пік випаде на 15-25 квітня.

То які ж сценарії можливі в Україні? OBOZREVATEL з'ясував ситуацію, зібрав світовий досвід та спробував спрогнозувати, як житиме країна упродовж найближчих тижнів.

Коронавірус в Україні

Сценарій №1 – посилений карантин

Поки, на щастя, в Україні немає тотальної пандемії. Принаймні офіційно. Дані змінюються щодня, але заражених станом на 2 квітня менш як 1 тисяча, загиблих – 20 осіб. Саме тому країна поки рухається за таким сценарієм, але без посилених карантинних заходів.

Досвід сусідньої Польщі показує: щоб не збільшувати цифри, потрібно діяти рішучіше. З 1 квітня тут закрилися всі місця скупчення людей – парки, сквери, великі центри тощо. Заходи аналогічні до українських, але з більш жорсткими застереженнями.

Наприклад, під загрозою штрафу вулицями забороняють ходити на відстані менш як 2 метри одне до одного. Виняток лише для батьків або опікунів з їхніми дітьми. Біля кас у магазинах може стояти щонайбільше три особи, а з 10 ранку до полудня супермаркети можуть відвідувати лише люди пенсійного віку, що старші за 65 років.

За порушення штрафуватимуть дуже сильно – від 5 до 30 тисяч злотих (200 тисяч гривень). Наразі в країні понад 2,5 тисячі інфікованих і понад 40 смертей.

Польські міста спорожніли

Ще жорсткіша ситуація в Угорщині. Будапешт оголосив до 11 квітня карантин і надзвичайний стан. У країні діє повноцінна комендантська година, порушників штрафують на 1,4 тисячі євро. Щоправда, під виглядом таких заходів тут реально намагаються узурпувати владу: прем'єр-міністр Віктор Орбан фактично одноосібно керує країною за допомогою указів та декретів, а уряд зможе продовжувати режим НС без голосування в парламенті.

У Європейському Союзі через це б'ють на сполох. Проте в 10-мільйонній країні офіційно майже 600 заражених.

За такого сценарію Україні потрібно повноцінно вводити комендантську годину й стежити за громадянами на вулицях. Не допускати масового скупчення людей в парках та карати порушників. Контролювати пляжі та інші популярні місця відпочинку. Дозволяти виходити на вулиці лише в масках до кінця квітня.

В цьому разі країні вдасться порівняно без великої кількості заражених пережити пік і вже до середини травня частково відмовитися від карантину. Навіть з усіма проблемами з економікою держава відновиться швидше просто тому, що запустить всі потужності якомога раніше.

Порівняльна динаміка зростання кількості хворих Тетяна Попова

Сценарій №2 – залишити все, як є

Давайте говорити відверто – багато українців ставиться до коронавірусу легковажно. Сумний досвід Італії, Іспанії та США вони не сприймають, а провести вихідні на пляжі – це святе. Як би парадоксально не було, але поточні обмежувальні заходи подекуди працюють слабо.

Прикладів багато – втекли з обсервації туристи з Балі. Відправлені на самоізоляцію десятки тисяч заробітчан із Польщі або сотні киян на шашликах за містом. До речі, саме така ситуація на початку березня була в Іспанії.

Українець Артем Лазарєв із Мурсії в коментарі OBOZREVATEL описав поведінку іспанців упродовж перших днів масового зараження так:

"Місцеві жителі полюбляють проводити час у ресторанах, барах і кафе. Вони відпочивають на пляжах, спілкуються з близькими, цілуються під час зустрічі. Вони дуже відкриті, місцями навіть сильно. Тому коли з'явилися перші випадки зараження, масштабної паніки не було. Так, тут винний уряд, що відразу все не обмежив, але багато іспанців і далі продовжили жити, як і раніше. Це тривало доти, доки в лікарні не почали надходити сотні людей".

Перевірки на вулицях Іспанії

Як результат – станом на 2 квітня понад 100 тисяч заражених і майже 10 тисяч смертей.

Якщо кардинально не змінити ситуацію, то Україна може повторити досвід Іспанії. Про це відверто говорить багато хто, зокрема й топчиновники.

Заступник голови Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко прямо пише, що ми йдемо шляхом цієї країни. На підтвердження він прикріплює порівняльні графіки. Навіть якщо Україна на 50% повторить антидосягнення Мадрида – це буде непоправна втрата для держави.

Динаміка зростання інфікованих

Сценарій № 3 – ослаблення карантину

Це найгірший варіант із можливих. Кількість хворих і загиблих спрогнозувати дуже складно. Рахунок може піти на десятки й сотні тисяч осіб. І це не спроба залякати чи навіяти паніку.

Якщо дозволити контакти людей, зняти мораторій на поїздки транспортом та спробувати найближчими тижнями запустити економіку – результати за 1-2 місяці будуть просто катастрофічні. Навіть лідер однієї з найбільш багатих і сильних країн світу США Дональд Трамп не ризикнув одномоментно скасувати карантин.

І так, економіка Штатів втрачає мільярди доларів щодня, але й статистика хворих свідчить про зворотне – знімати обмеження не можна. У країні, де медицина в рази краща, ніж в Україні, кількість хворих на 2 квітня становила 215 тисяч осіб, понад 5 тисяч загинуло, виписані з лікарні всього приблизно 9 тисяч осіб.

Не виключено, що Вашингтон завдяки своїй силі зможе оперативно налагодити роботу, але в нинішніх умовах одночасно зробити дуже складно. Сюди можна додати й приклад Італії, де з порівняно чудовою медициною є понад 110 тисяч заражених.

У зв'язку з цим варіант з ослабленням карантину для України буде згубним. За всіх мінусів для економіки країни краще перестрахуватися й пробути вдома хоча б до початку травня. Ось що про це думає академік, директор Інституту біохімії ім. Палладіна Сергій Комісаренко:

"Продовження карантину залежатиме від того, що відбуватиметься в країні. Звісно, все більше й більше звучатиме голосів про те, що обмеження вбивають бізнес, позбавляють зарплат, зростає безробіття. Це все правда. Але ми повинні розуміти, що ми маємо дуже грізного ворога. І його мета не економіка України, а наше життя та здоров'я. Як лікар і вчений у галузі медико-біологічних наук я вважаю, що бізнес, як би важко йому не було, завжди буде врятований, якщо держава створюватиме сприятливі умови для цього – і зараз, і після закінчення пандемії. Тому головним завданням країни є збереження здоров'я та життя громадян", – підкреслив він у інтерв'ю OBOZREVATEL.

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