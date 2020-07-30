Дослідники встановили зв'язок між товстими міністрами і рівнем корупції в країнах колишнього СРСР

Учені проаналізували дані про 299 міністрів з 15 країн пострадянського простору і встановили прямий зв'язок між ступенем їх ожиріння і рівнем корумпованості країни.

Про це повідомляє Economics of Transition and Institutional Change. Так, француз Павло Блаватский зі Школи бізнесу в Монпельє за допомогою алгоритму комп'ютерного зору і згортальних нейромереж проаналізував ступінь ожиріння 299 міністрів в 15 країнах колишнього Радянського Союзу: України, Вірменії, Азербайджану, Білорусі, Грузії, Казахстану, Киргизії, Латвії, Литви, Молдови, Росії, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану і Естонії.

Після чого він порівняв ці дані, посилаючись для об'єктивності відразу на кілька досліджень щодо визначення рівня корупції в різних державах. Це - Transparency International, Індекс контролю корупції Світового банку, корупційний індекс Європейського центру боротьби з корупцією та державного будівництва, Індекс відсутності корупції Міжнародного інституту демократії та сприяння виборам, а також індекс Базельського інституту.

За підсумками дослідження у 96 з 299 членів уряду різних країн була зафіксована висока ступінь ожиріння – їх індекс маси тіла досягав 35 з 40.

Як зазначає Блаватский, ожиріння міністрів і ступінь корумпованості країни виявилися тісно пов'язані. Більш того, виявилося, що, чим товщий представник уряду, тим менше важать в середньому жителі країни.

Однак показники можуть коливатися в залежності від політичної обстановки в конкретній державі. Так, у Вірменії після Оксамитової революції 2018 року, коли замість проросійського прем'єр-міністра Сержа Саргсяна до влади прийшов Ніколу Пашинян, індекс маси тіла міністрів знизився на цілу одиницю (32,1 з 40 у Саргсяна і 31,2 у Пашиняна). При цьому незалежні дослідження Transparency International за 2019 рік перемістили Вірменії зі 105 місця на 77 в рейтингу корумпованості країн. Тобто, розрахунки побічно підтвердилися.

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