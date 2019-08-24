"Досить воювати!" У Росії привітали Україну з незалежністю

У Новосибірську (Росія) в суботу, 24 серпня, пройшов мітинг до Дня Незалежності України.

У ньому взяли участь як громадяни України, які живуть у РФ, так і росіяни, повідомляє "Радіо Свобода".

Учасники акції тримали в руках прапори і плакати з гаслами: "Слава Україні", "Свободу Сенцову і Кольченку", "Владо, досить воювати". Всього на площі зібралося 13 учасників.

За словами організатора пікету Оксани Лук'янець, акція заявлена не партійною, а загальногромадянської, з головною вимогою до влади Росії – припинити втручання в справи незалежної держави.

Ілюстрація Politeka.net

Нагадаємо, з нагоди 28-ї річниці Дня Незалежності президенту України Володимиру Зеленському надійшли листи від лідерів США і Франції. Трамп і Макрон, які оскандалились з пропозицією повернути Росію в Велику вісімку, заявили, що нібито продовжать підтримувати Україну.

Крім Трампа і Макрона Україну привітала Королева Великобританії Єлизавета II, яка побажала "щастя і процвітання народу України в прийдешні роки", а також лідери інших держав.

Як писав OBOZREVATEL, різноманітні заходи, концерти і фестивалі до Дня Незалежності пройшли у всіх регіонах країни. Детальніше про святкування читайте за посиланням.

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